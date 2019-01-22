 
Подписаться на новости
Мероприятия

ГК "ССТ" приглашает на Aquatherm Moscow

ГК ССТ приглашает на Aquatherm Moscow

5 февраля 2019, 11:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ГК ССТ, Aquatherm Moscow

Обсудить на форуме

252 просмотра

Группа компаний "Специальные системы и технологии" примет участие в Международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, кондиционирования, вентиляции и систем подачи воды Aquatherm Moscow, которая пройдет с 12 по 15 февраля 2019 в МВЦ "Крокус Экспо".

ГК "ССТ" — признанный лидер в области комплексных решений по домашнему отоплению на основе гибких гофрированных труб и нагревательных кабелей собственного производства — представит вниманию посетителей эксклюзивный макет, иллюстрирующий широкий спектр применения гибких гофрированных труб из нержавеющей стали и другие разработки для домашнего комфорта.

В 2019 году гибкая гофрированная труба ГК "ССТ" будет представлена на рынке под брендом Stahlmann (ранее IWS). Изначально предназначенная в качестве основы для водяного теплого пола, гофротруба переросла этот сегмент, расширив область своего применения до систем отопления и пожаротушения, водо-, электро- и газоснабжения.

Универсальность гибких гофрированных труб обуславливается их свойствами: они не боятся заморозки, легко переносят перепады температур и высокое давление, долговечны (30 лет с гарантией производителя). Их монтаж не требует сварки — соединения выполняются с помощью быстросборных латунных фитингов. Отожженные гофрированные трубы в белой оболочке можно прокладывать вдоль стен или пола, не нарушая эстетику интерьера.

Новое название продукции — Stahlmann — стало отражением философии бренда, как изделия высокого качества с широким спектром применения.

Дополнительно на стенде будет представлена система защиты от протечек воды Neptun, которая в случае аварии немедленно перекрывает водоснабжение до устранения неисправности и через модуль управления на Wi-Fi посылает сообщения владельцу дома на смартфон. С помощью данных систем и специального мобильного приложения SST Cloud можно отслеживать показания счетчиков учета горячей и холодной воды.

Также на выставке Aquatherm Moscow 2019 будут представлены краны производства ГК "ССТ" Neptun PROFI с электроприводом, которые применяются в системах защиты от протечек воды.

Посетители выставки смогут познакомиться с обновленной линейкой одного из первых и самых узнаваемых брендов на российском рынке электрических теплых полов "Теплолюкс".

Компания изменила технические характеристики под потребности рынка и увеличила гарантийный срок на нагревательные кабели и маты "Теплолюкс", "Теплолюкс Profi", "Теплолюкс Alumia", "Национальный комфорт" и Warmstad.

Мощность матов "Теплолюкс Profi" увеличилась с 160 до 180 Вт/м2. Гарантия по многим моделям увеличилась вдвое, а на маты и кабели "Теплолюкс Profi" осталась пожизненной.

В компании проведена большая работа по изменению упаковки теплых полов. Она стала более яркой, привлекательной для покупателя и информативной. Помимо обновления дизайна производитель уменьшил размеры коробки. Компактная упаковка позволит клиентам сократить затраты на логистику, сэкономить место на складе.

Узнать все подробности о комплексных решениях для водоснабжения и отопления Группы компаний "Специальные системы и технологии" вы можете, посетив наш стенд в МВЦ "Крокус Экспо" — павильон 3, зал 14, стенд Б769.

Бесплатный электронный билет можно получить по промокоду atm19eSTTS на официальном сайте выставки по ссылке: https://www.aquatherm-moscow.ru/for-visitors/visitor-registration/?fbclid=IwAR2HGTK8-NqvW_A-6uXFVCYo805EKIZonPMSNg_eByHg3ibkPiY8Y2bxO9U

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Специальные системы и технологии"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Транспортное освещение на Российской недели общественного транспорта
СПЕЦКАБЕЛЬ получил благодарственное письмо ООО СТРОЙГАЗМОНТАЖ
ПАО
Студенты международной ядерной школы дали высокую оценку ходу сооружения нового энергоблока Ленинградской АЭС-2

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно