ГК "ССТ" приглашает на Aquatherm Moscow

Группа компаний "Специальные системы и технологии" примет участие в Международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, кондиционирования, вентиляции и систем подачи воды Aquatherm Moscow, которая пройдет с 12 по 15 февраля 2019 в МВЦ "Крокус Экспо".

ГК "ССТ" — признанный лидер в области комплексных решений по домашнему отоплению на основе гибких гофрированных труб и нагревательных кабелей собственного производства — представит вниманию посетителей эксклюзивный макет, иллюстрирующий широкий спектр применения гибких гофрированных труб из нержавеющей стали и другие разработки для домашнего комфорта.

В 2019 году гибкая гофрированная труба ГК "ССТ" будет представлена на рынке под брендом Stahlmann (ранее IWS). Изначально предназначенная в качестве основы для водяного теплого пола, гофротруба переросла этот сегмент, расширив область своего применения до систем отопления и пожаротушения, водо-, электро- и газоснабжения.

Универсальность гибких гофрированных труб обуславливается их свойствами: они не боятся заморозки, легко переносят перепады температур и высокое давление, долговечны (30 лет с гарантией производителя). Их монтаж не требует сварки — соединения выполняются с помощью быстросборных латунных фитингов. Отожженные гофрированные трубы в белой оболочке можно прокладывать вдоль стен или пола, не нарушая эстетику интерьера.

Новое название продукции — Stahlmann — стало отражением философии бренда, как изделия высокого качества с широким спектром применения.

Дополнительно на стенде будет представлена система защиты от протечек воды Neptun, которая в случае аварии немедленно перекрывает водоснабжение до устранения неисправности и через модуль управления на Wi-Fi посылает сообщения владельцу дома на смартфон. С помощью данных систем и специального мобильного приложения SST Cloud можно отслеживать показания счетчиков учета горячей и холодной воды.

Также на выставке Aquatherm Moscow 2019 будут представлены краны производства ГК "ССТ" Neptun PROFI с электроприводом, которые применяются в системах защиты от протечек воды.

Посетители выставки смогут познакомиться с обновленной линейкой одного из первых и самых узнаваемых брендов на российском рынке электрических теплых полов "Теплолюкс".

Компания изменила технические характеристики под потребности рынка и увеличила гарантийный срок на нагревательные кабели и маты "Теплолюкс", "Теплолюкс Profi", "Теплолюкс Alumia", "Национальный комфорт" и Warmstad.

Мощность матов "Теплолюкс Profi" увеличилась с 160 до 180 Вт/м2. Гарантия по многим моделям увеличилась вдвое, а на маты и кабели "Теплолюкс Profi" осталась пожизненной.

В компании проведена большая работа по изменению упаковки теплых полов. Она стала более яркой, привлекательной для покупателя и информативной. Помимо обновления дизайна производитель уменьшил размеры коробки. Компактная упаковка позволит клиентам сократить затраты на логистику, сэкономить место на складе.

Узнать все подробности о комплексных решениях для водоснабжения и отопления Группы компаний "Специальные системы и технологии" вы можете, посетив наш стенд в МВЦ "Крокус Экспо" — павильон 3, зал 14, стенд Б769.

Бесплатный электронный билет можно получить по промокоду atm19eSTTS на официальном сайте выставки по ссылке: https://www.aquatherm-moscow.ru/for-visitors/visitor-registration/?fbclid=IwAR2HGTK8-NqvW_A-6uXFVCYo805EKIZonPMSNg_eByHg3ibkPiY8Y2bxO9U