Изменился состав Общественного совета Росатома
Изменился состав Общественного совета Госкорпорации "Росатом".
Новым членами Совета стали:
Л.Н. Глебова - первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности; А.В. Понизов - начальник отдела безопасности предприятий топливного цикла ФБУ "НТЦ ЯРБ" Ростехнадзора; И.Е. Честин - директор WWF России, первый заместитель председателя Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации; И.Л. Шпектор - президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам.
Членами совета остались также (в алфавитном порядке):
Р.В. Арутюнян – первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН по научной работе и координации перспективных разработок (заместитель председателя Совета);
С.И. Барановский – президент Российского Зеленого Креста, профессор, академик РАЕН, (заместитель председателя Совета);
А.В. Важенин – главный врач Челябинского областного клинического онкологического диспансера, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, член Общественной палаты Челябинской области;
А.П. Васильев – директор Международного центра по экологической безопасности, главный научный сотрудник АО "НИКИЭТ" им. Н.А. Доллежаля;
В.И. Васильев – заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края, член Общественной палаты Российской Федерации;
Я.В. Власов – председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных организаций пациентов, профессор;
М.Л. Глинский – первый заместитель генерального директора ФГУГП "Гидроспецгеология" Агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов Российской Федерации;
В.А. Грачев – председатель Общественного совета при Ростехнадзоре, советник генерального директора Госкорпорации "Росатом";
Н.Г. Давыдова - директор Автономной некоммерческой организации "Институт консалтинга экологических проектов";
С.Н. Жаворонкин – секретарь Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области;
В.К. Иванов – заместитель директора по научной работе Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба – филиала "Национального медицинского исследовательского радиологического центра" Министерства здравоохранения Российской Федерации", профессор, член-корреспондент РАН;
В.П. Кучинов - член Ядерного общества России;
А.Е. Лихачёв – генеральный директор Госкорпорации "Росатом";
А.М. Локшин – первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом";
В.Ф. Меньщиков – член Совета Центра экологической политики России;
О.Э. Муратов - ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России, начальник отдела радиационных технологий ООО "ТВЭЛЛ", действительный член Академии наук экологии, безопасности человека и природы;
А.К. Никитин – генеральный директор Эколого-правового центра "Беллона";
В.А. Огнёв – председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной промышленности и энергетики;
А.В. Полосин – начальник Управления по работе с регионами (ответственный секретарь Совета);
А.С. Самойлов - генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России;
Ю.Б. Тебин – председатель Фонда социально-экономического развития атомградов;
С.В. Юдинцев – член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией радиогеологии и радиогеоэкологии Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук;
Е.М. Яковлева – руководитель информационного портала "Атомная энергия 2.0", президент Российского отделения международной организации "Женщины атомной отрасли".
Ознакомиться с полным составом Совета можно на сайте.
Новости связанные с этой компанией: