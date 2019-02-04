Изменился состав Общественного совета Росатома

Изменился состав Общественного совета Госкорпорации "Росатом".

Новым членами Совета стали:

Л.Н. Глебова - первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности; А.В. Понизов - начальник отдела безопасности предприятий топливного цикла ФБУ "НТЦ ЯРБ" Ростехнадзора; И.Е. Честин - директор WWF России, первый заместитель председателя Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации; И.Л. Шпектор - президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам.

Членами совета остались также (в алфавитном порядке):

Р.В. Арутюнян – первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН по научной работе и координации перспективных разработок (заместитель председателя Совета);