На Ленинградской АЭС забетонировали внутренние конструкции здания реактора энергоблока №2

"Завершение бетонирования внутренних конструкций реакторного отделения позволит окончить облицовку бассейна выдержки и выполнить его гидравлические испытания", – отметил заместитель начальника реакторного цеха ЛАЭС-2 Алексей Мочалов.

На строящемся энергоблоке №2 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС завершены основные работы по бетонированию внутренних конструкций здания реактора: специалисты забетонировали стены и днище колодца перегрузки, предназначенного для обращения с ядерным топливом.

"В 2019 году планируется завершить устройство и наружных конструкций здания реактора – двойной защитной оболочки. После этого можно будет говорить о полной строительной готовности здания реактора второго энергоблока", – сообщил заместитель начальника реакторного цеха Ленинградской АЭС-2 Алексей Мочалов.

Сам бетон является еще одним барьером безопасности благодаря своему составу - в нем есть железорудные и чугунные элементы. "Мы используем особо тяжелый бетон, который хорошо поглощает излучения, защищает персонал атомной станции, и может длительное время эксплуатироваться при высоких радиационно-термических нагрузках", - пояснил ведущий инженер отдела строительного контроля управления капитального строительства ЛАЭС-2 Павел Иванов.

Он также отметил, что технология производства такого вида бетона подрядчиком хорошо отработана: регулярные испытания образцов бетона подтверждают высокое качество его изготовления. В общей сложности было уложено более 180 кубометров бетонной смеси, толщина бетонного слоя составила от 800 до 1200 миллиметров.

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