Нижновэнерго реализует "пилотный" проект по цифровизации электросети в Арзамасском районе

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" приступил к реализации "пилотного" проекта "Цифровой РЭС" в Арзамасском сельском электросетевом районе. Проект предполагает реконструкцию и модернизацию ряда электроустановок филиала, а также совершенствование системы диспетчерского управления.

В 2019 г. продолжатся подготовительные работы для строительства новой, взамен действующей, подстанции (ПС) 110/35/10 кВ "Выездное" в зоне ответственности производственного отделения "Арзамасские электрические сети" Нижновэнерго. Новая подстанция с современным цифровым оборудованием будет введена в эксплуатацию к 2022 г. В текущем году в рамках реализации проекта "Цифровой РЭС" планируется модернизировать и автоматизировать распределительную сеть 10 кВ от ПС "Выездное".

Работы по реконструкции электрической сети в рамках реализации проекта "Цифровой РЭС" будут проводиться на территории населенных пунктов Выездное, Красное, Абрамово, Кичанзино, Хватовка, Каменка, Марьевка, Васильев Враг, Охлопково, Заречное, Сельхозтехника, Высокая Гора, Березовка, Новая Слобода.

Применяемые Нижновэнерго технические решения в рамках проекта "Цифровой РЭС" позволят повысить надежность и управляемость электросетевого комплекса, качество электроснабжения потребителей, сократить количество и продолжительность перерывов в электроснабжении, снизить потери электроэнергии.

Первый на территории Нижегородской области цифровой РЭС станет "пилотной" площадкой новой для региона технологии, даст возможность оценить ее действенность и эффективность для достижения стоящих перед энергокомпанией целей по полной цифровизации электросетевого комплекса региона.

Выполнение перечисленных мероприятий, направленных на повышение надежности и управляемости электросетевого комплекса, в некоторых случаях будет связано с перерывами в электроснабжении, по продолжительности не превышающими действующие нормативы. Для того чтобы минимизировать неудобства для потребителей, энергетики будут использовать схемы перевода нагрузок с временно отключаемых линий электропередачи на неотключенные, а также задействуют автономные источники электроснабжения.