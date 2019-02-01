"Спецкабель" получил благодарственное письмо ООО СТРОЙГАЗМОНТАЖ за оперативную поставку кабельно-проводниковой продукции во время строительства магистральных газопроводов.

Изделия "Спецкабеля" были использованы при возведении объектов, входящих в состав строек "Магистральный газопровод "Сила Сибири", "Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок", "Бованенково - Ухта" и др.

Начальник Департамента материально-технического обеспечения строительства А.В. Лобов в благодарственном письме указал, что наши кабели соответствуют нормативно-технической документации, нет нареканий по качеству кабельной продукции, срокам действия сертификатов на изделия.

СТРОЙГАЗМОНТАЖ ("СГМ") - крупнейший в стране холдинг, строящий объекты нефтегазового комплекса. Среди направлений - магистральные трубопроводы, наземные сооружения, газификация субъектов России и др. Согласно информации рейтинга "Эксперт-400", ГК "СГМ" занимает 54-е место в списке крупных компаний России по объему реализации продукции.

Кабельный завод "Спецкабель" благодарит партнеров за доверие и настроен на дальнейшее продуктивное сотрудничество. Обратная связь важна для работников нашего предприятия. С помощью отзывов клиентов мы совершенствуемся и развиваемся.