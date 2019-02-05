"Т Плюс" инвестирует 1 млрд рублей в перевод Воркутинской ТЭЦ-2 на газ

"Т Плюс" планирует инвестиции в перевод Воркутинской ТЭЦ-2 на природный газ в размере 1 миллиарда рублей, сообщает компания.

Техническое перевооружение котлоагрегата № 9 для работы на природном газе началось на ТЭЦ-2 ООО "Воркутинские ТЭЦ" (находится под оперативным управлением Коми филиала "Т Плюс"). Одновременно с реконструкцией на котлоагрегате пройдет капитальный ремонт.

"Объем инвестиций "Т Плюс" в проект газификации станции может составить 1 миллиард рублей", - отмечается в сообщении.

Реконструкцию котлоагрегата компания планирует завершить в конце марта, после чего котел продолжит работу на угле до подвода к ТЭЦ-2 природного газа. В рамках программы еще шесть котлоагрегатов планируется подготовить к приему газа в течение 2019 года.

"В рамках техперевооружения котла будут установлены новые горелочные устройства, которые позволят сжигать как природный газ, так и уголь. Всеми технологическими процессами будет управлять единая микропроцессорная система. Также в процессе реконструкции на каждом из котлоагрегатов предстоит смонтировать газопроводы, газоходы, воздуховоды, контрольные приборы и автоматику", - сообщает компания.

Группа "Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением "Т Плюс" находится 61 электростанция, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность — 55 тысяч Гкал/ч.

РИА Новости