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Инвестиции (проекты)

"Т Плюс" инвестирует 1 млрд рублей в перевод Воркутинской ТЭЦ-2 на газ

Т Плюс инвестирует 1 млрд рублей в перевод Воркутинской ТЭЦ-2 на газ

5 февраля 2019, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: Т ПЛЮС
Отрасль: Теплоэнергетика 

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"Т Плюс" планирует инвестиции в перевод Воркутинской ТЭЦ-2 на природный газ в размере 1 миллиарда рублей, сообщает компания.

Техническое перевооружение котлоагрегата № 9 для работы на природном газе началось на ТЭЦ-2 ООО "Воркутинские ТЭЦ" (находится под оперативным управлением Коми филиала "Т Плюс"). Одновременно с реконструкцией на котлоагрегате пройдет капитальный ремонт.
"Объем инвестиций "Т Плюс" в проект газификации станции может составить 1 миллиард рублей", - отмечается в сообщении.

Реконструкцию котлоагрегата компания планирует завершить в конце марта, после чего котел продолжит работу на угле до подвода к ТЭЦ-2 природного газа. В рамках программы еще шесть котлоагрегатов планируется подготовить к приему газа в течение 2019 года.

"В рамках техперевооружения котла будут установлены новые горелочные устройства, которые позволят сжигать как природный газ, так и уголь. Всеми технологическими процессами будет управлять единая микропроцессорная система. Также в процессе реконструкции на каждом из котлоагрегатов предстоит смонтировать газопроводы, газоходы, воздуховоды, контрольные приборы и автоматику", - сообщает компания.

Группа "Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением "Т Плюс" находится 61 электростанция, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность — 55 тысяч Гкал/ч.

РИА Новости

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