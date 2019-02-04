 
Подписаться на новости
Мероприятия

Транспортное освещение на Российской недели общественного транспорта

Транспортное освещение на Российской недели общественного транспорта

5 февраля 2019, 13:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: ТРАНСПОРТНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Обсудить на форуме

257 просмотров

14-16 мая 2019 года в Москве в КВЦ "Сокольники" в рамках Российской недели общественного транспорта пройдет инновационный салон "Транспортная Светотехника". Помимо экспозиции осветительного оборудования и систем управления освещением для специалистов-транспортников организуется деловая программа.

14 мая пройдут круглые столы: "Модернизация освещения на транспортной инфраструктуре: метрополитен, ТПУ, вокзалы и автостанции" и "Модернизация освещения автобусных, трамвайно-троллейбусных парков и электродепо".

В ходе дискуссии будет проведен анализ состояние освещения объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, оценены перспективы применения передовых осветительных технологий и систем управления освещением. В организации мероприятий принимают участие ассоциация АПСС, Международная Ассоциация "Метро", ассоциация предприятий горэлектротранспорта МАП ГЭТ, НП Развитие автовокзалов страны. К участию приглашаются специалисты служб электроснабжения метрополитенов, главные энергетики депо, вокзалов, автобусных и троллейбусных парков.

Тематика:

  • Законодательная и нормативная база: специфика транспортной отрасли. Работа ТК150 (метрополитены),
  • Вопросы качества. Сертификация, испытания, выбор поставщика,
  • Энергоэффективные световые технологии на транспорте. Замена люминесцентного освещения на светодиодное на станциях, в переходах, вестибюлях, тоннелях. Освещение ТПУ и примыкающих территорий,
  • Светодизайн транспортной среды как необходимый элемент привлечения пассажиров на общественный транспорт,
  • Освещение технических и ремонтных зон,
  • Энергосервисный контракт,
  • Аварийное освещение.


Экспозицию инновационного салона "Транспортная Светотехника", выставок "ЭлектроТранс" и "СитиБас" посещает более 2000 руководителей и специалистов предприятий городского пассажирского транспорта, пригородных пассажирских компаний, объектов транспортной инфраструктуры, проектных и научно-исследовательских организаций.

 

Контакты организаторов:

Тел: +7 (495) 287-4412, info@promlight-expo.ru

Подробная информация: http://www.promlight-expo.ru/programm-transport

Компания: ЭлектроТранс

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
ГК
СПЕЦКАБЕЛЬ получил благодарственное письмо ООО СТРОЙГАЗМОНТАЖ
ПАО
Студенты международной ядерной школы дали высокую оценку ходу сооружения нового энергоблока Ленинградской АЭС-2

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно