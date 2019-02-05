В Красносулинском районе Ростовской области злоумышленники повредили несколько опор воздушных линий электропередачи, что привело к обесточению потребителей

В Красносулинском районе Ростовской области упала еще одна анкерная опора, устойчивость которой нарушена злоумышленниками, которые срезают металлические уголки опорного пояса конструкции для продажи за бесценок.

При падении опоры отключилась воздушная линия, обесточены потребители в нескольких районах г. Гуково и населенных пунктов Красносулинского района. МРСК Юга оперативно организовала восстановительные работы. Сейчас на месте работают более 60 человек в составе 16 бригад, используется 20 единиц специальной техники. Еще 7 бригад направлены из других филиалов компании. Завершить установку новой опоры и вернуть свет в дома местного населения планируется к вечеру сегодняшнего дня.

Осмотр линий показал, что металлические уголки срезаны у основания нескольких опор. Еще 5 бригад задействованы на работах по усилению нарушенного конструктива опор. Организованы необходимые мероприятия по предотвращению массовых отключений.

Ущерб, нанесенный электросетевому комплексу региона, исчисляется миллионами рублей. Злоумышленников сейчас устанавливают сотрудники департамента безопасности МРСК Юга и правоохранительных органов – им грозит уголовная ответственность не только за хищение имущества, но и за угрозу энергобезопасности региона.