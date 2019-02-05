Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов и генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев обсудили планы модернизации и цифровизации электросетевого комплекса региона

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов и генеральный директор ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") Борис Эбзеев в ходе рабочей встречи обсудили вопросы взаимодействия по реализации проектов МРСК Юга, модернизации и цифровизации электросетевого комплекса области. Также обсуждался вопрос долгосрочного тарифообразования.

Борис Эбзеев рассказал о планах компании по развитию регионального электросетевого комплекса. Концепция "Цифровой трансформации 2030" предполагает полное преобразование электросетевой инфраструктуры и выход на новый уровень технологической эффективности, сокращение операционных расходов, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей за счет внедрения современного оборудования и программного обеспечения.

В ходе цифровых изменений наблюдаемость и управляемость сети будет обеспечена посредством цифровых систем связи и оборудования и будет управляться в режиме реального времени, позволит собирать, обрабатывать, отображать информацию об объекте мониторинга и управлять электросетевой инфраструктурой. В результате сеть сама сможет выбирать оптимальные режимы, будет в состоянии самостоятельно диагностировать повреждения и мгновенно делать автоматические переключения, без отключения потребителей.

"Одной из первых в регионе будет реконструирована подстанция Кири-Кили с увеличением трансформаторной мощности до 80 МВА. Оборудование будет оснащено устройствами для телеуправления и дистанционного мониторинга состояния. Все информационные потоки будут сконцентрированы в автоматизированной системе управления технологическими процессами подстанции с возможностью передачи на вышестоящий уровень – центр управления сетями. Предпочтение в приоритетном порядке отдается оборудованию и программному обеспечению российского производства", - рассказал Борис Эбзеев.

Сергей Морозов отметил, что такие перемены необходимы региону и необходимо продолжить эффективное сотрудничество и синхронизировать мероприятия в рамках долгосрочной программы социально-экономического развития.

Обсуждение параметров сотрудничества продолжилось на подстанции "Юбилейная", где энергетики продемонстрировали врио губернатора самое современное на сегодняшний день в Астраханской области оборудование. Завершилась встреча в Центре управления сетями. Здесь Сергею Морозову показали, как на интерактивных экранах в режиме реального времени отображаются основные технические характеристики работы сетевого энергокомплекса.