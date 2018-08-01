3М увеличивает инвестиции в локализацию в России

Компания 3М подводит итоги 2018 года в России и анонсирует инвестиции в размере 6,5 млн долл. в развитие локализации на производственных комплексах в Волоколамске и ОЭЗ "Алабуга" в 2019 году



"Темпы роста мировой экономики снижаются. В частности, наблюдается спад на рынках Китая и стран Европы, что не может не оказывать влияния и на ситуацию в России, где, по общим прогнозам, рост ВВП останется на уровне 1,4% в 2019 году. Снижение цен на нефть продолжает оказывать давление на рубль в сочетании с инфляционным влиянием повышения НДС в январе. Несмотря на эти сдерживающие факторы, 3М в России и СНГ закончила 2018 год с хорошими результатами, пересмотрела свои инвестиционные планы и расширяет уровень локализации в стране", – отметил Матс Фриберг, генеральный директор 3М в России и СНГ.

Итоги деятельности компании в 2018 году в России и СНГ

В прошлом году 3М объявила об инвестициях в локальное производство в размере 5,5 млн долл. на 2018 и 2019 год. Фактически инвестиции составили 4,9 млн долл. в 2018 году, которые были направлены на расширение производственных мощностей в Волоколамске и ОЭЗ "Алабуга".

3M в России и СНГ завершила 2018 год с ростом продаж на 13,3%. Несмотря на общее замедление российской промышленности все бизнес-направления компании показали рост от 4 до 20% за счет фокуса на определённых точках роста экономики, усиления локального производства и модернизации бизнес-моделей. Важным этапом стало получение сертификата Минпромторга РФ о статусе 3М, как российского производителя СИЗОД.

Были определены приоритетные рынки в странах СНГ – это Казахстан и Беларусь, где компания намерена активно развивать присутствие в таких секторах, как нефтегаз, горная добыча и пищевая промышленность. Узбекистан и страны Закавказья – Армения и Азербайджан также представляют значительный интерес для развития различных направлений компании. По ожиданиям 3М, рост продаж в этих странах может обогнать показатель по России минимум в два раза.

В России компания планирует развиваться согласно общей мировой стратегии, в основе которой лежат управление продуктовым портфелем, трансформация бизнеса, внедрение инноваций для роста, а также усиление позиций компании в области устойчивого развития, поддержания вовлеченности персонала. Среди инструментов успешного роста 3М видит развитие локального производства и модернизацию компании. Импортозамещение остается ключевой тенденцией, 3М будет продолжать инвестировать в расширение своего присутствия в России, в развитие локальных производственных мощностей.

Производственный комплекс в Волоколамске

В 2019 году объём инвестиций 3М в развитие производства в Волоколамске составит порядка 5,6 млн долл.

В связи с увеличением объемов производства респираторов 8000 серии, будет осуществлена модернизация линии по производству основ для респираторов. Будет установлено дополнительное оборудование SCAF, что позволит увеличить производственные мощности по сборке чашеобразных респираторов на 30%.

В конце года ожидается установка линии по производству респираторов для среднего сегмента рынка для расширения продуктовой линейки.

Производственный комплекс в ОЭЗ "Алабуга"

В 2019 году планируемый объём инвестиций 3М в развитие производства в ОЭЗ "Алабуга" составит более 850 тыс. долл.

Запланировано расширение линейки жидких антикоррозионных покрытий за счёт внедрения нового продукта для внутренней поверхности газопровода больших диаметров, повышающего эффективность транспортировки газа трубопроводов.

В планах – реализация первого шага по локализации производства полимерных процессинговых добавок для нефтехимической отрасли.

Информация о 3М

Компания 3М использует достижения науки, чтобы ежедневно делать жизнь лучше. Более 91 000 сотрудников компании работают над созданием и повышением доступности технологий, которые помогают людям. Объем продаж 3М в 2017 году составил 32 млрд долл. США. Узнайте о научных решениях, воплощенных компанией 3М в жизнь, на сайте www.3mrussia.ru