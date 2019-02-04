"ЭМ-КАБЕЛЬ" в новом году продолжает встречи с партнерами и потребителями

29 января ведущие руководители по направлениям провели День презентации на базе одного из ключевых потребителей кабельной продукции завода – ООО "Компания Альянс-Кабель".

ООО "Компания Альянс-Кабель" – ведущий поставщик электротехнической продукции на российском рынке и признанный эксперт в кабельной отрасли.

Организатором семинара выступила Компания "Альянс-Кабель", плодотворно сотрудничающая с ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" более 5-ти лет, а после открытия нового производства силовых кабелей на среднее напряжение является основным покупателем этой продукции.

Целью мероприятия стало более тесное знакомство с компанией, обучение сотрудников в формате проведения презентации о становлении, развитии, о номенклатуре и качестве выпускаемой продукции, новых проектах ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ".

Встреча началась с ознакомительной экскурсии производственно-складского комплекса Компании "Альянс-Кабель" и нового офиса, в который сотрудники переехали в июне 2018 г. Просторные помещения офиса, дизайнерский подход, грамотная наполняемость кабинетов и качество проведенной работы буквально поразили с первых шагов!

Перед открытием семинара генеральному директору компании Александру Владимировичу Бородкину торжественно была вручена почетная награда, как лучшей компании по продаже силового кабеля 10-35 кВ по итогам 2018 года. Также благодарность генерального директора ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" получили Евгений Веденский – начальник отдела закупок и Татьяна Никулина – менеджер отдела снабжения.

Рабочая часть семинара началась с фильма о заводе ЭМ-КАБЕЛЬ", далее продолжилось выступлением Г.А. Костаревой – первого заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту на тему "История развития и 5 убедительных причин сотрудничества с ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ".

"Мы хотим показать, как мы работаем, наши подходы и принципы в работе. Когда информация из первых уст, тогда ценность этой информации возрастает. Ведь наша встреча – это хорошая, даже отличная возможность развития партнерских связей и отношений", – отметила она в начале своего доклада.

Большой и очень живой интерес вызвало выступление Евгения Французова – начальника научно-исследовательской лаборатории по инновационной деятельности на тему: "Новые разработки и перспективные планы развития ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ".

Заместитель генерального директора по технологии и управлению качеством В.И. Рязанов выступил с докладом на тему: "Применяемые материалы и качество производства кабельной продукции".

Также на Дне презентаций была рассмотрена ситуация на рынке кабельной промышленности России, итоги и перспективы его развития.

Были продемонстрированы образцы кабельной продукции, все участники получили пресс-релизы о нашей компании, корпоративное издание "Мой "ЭМ-КАБЕЛЬ".

Встреча продолжалась более 4-х часов. По завершении встречи представители завода ответили на многочисленные интересующие вопросы слушателей. Мероприятия подобного рода не только расширяют знания и опыт, но и предоставляют возможность для личного общения и знакомства, что в дальнейшем, без сомнения, может положительно сказаться на результатах.

Искренне благодарим генерального директора "Компании "Альянс-Кабель" Александра Владимировича Бородкина и весь коллектив за проявленный интерес к нашей компании, за отличную организацию семинара и желаем дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества!