Инновационные решения Balluff на "ПТА-Пермь 2019": контроль за перемещением технологических объектов как часть Индустриализации 4.0

27 февраля 2019 года в Перми состоится Специализированная конференция "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Пермь 2019", посвященная цифровой трансформации предприятия, а также новейшим разработкам и решениям в области промышленной автоматизации. Конференция откроет цикл мероприятий, которые состоятся в 2019 году в крупнейших промышленных центрах России: Перми, Тюмени, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Уфе, Москве, Челябинске и Екатеринбурге. Организатор ООО "ЭКСПОТРОНИКА"

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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Компания Balluff, один из ключевых участников мероприятий "ПТА" Уральского региона, имеет многолетний опыт работы и обладает всесторонней компетентностью во многих отраслях промышленности. В рамках конференции технический директор ООО "Баллуфф", Медведев Дмитрий Александрович, представит вниманию слушателей доклад на тему "Контроль за перемещением кранов, штабелеров и прочих технологических объектов как часть Индустриализации 4.0"

Транспортировка крупногабаритных грузов на производствах зачастую требует задействования грузоподъемного оборудования (ГПО) мостового типа, перемещающихся по одной или двум осям. От точного позиционирования ГПО относительно груза зависит не только бесперебойная и оперативная работа производства, но и безопасность персонала. Подчас от действий одного оператора ГПО зависит весь производственный процесс и жизни десятков людей.

При этом, влияние человеческого фактора в условиях всё ускоряющихся производственных процессов является неприемлемым. Кроме того, транспортировка объектов, имеющих более одной точки зацепления краном, таких, как катушки листового металла, требует высокой квалификации оператора и не оставляет оператору возможности совершения ошибок в позиционировании. Наконец, решение задачи полной автоматизации ГПО позволяет значительно ускорить производственный процесс за счёт согласованности действий механизмов и сокращения времени простоев в результате нештатных ситуаций.

Задачу точного позиционирования ГПО можно легко решить системой magnettrack, не имеющей аналогов по надежности и простоте монтажа. Помимо ГПО систему magnettrack можно использовать для контроля за линейными перемещениями любых технологических объектов на большие расстояния с высокой точностью.

Система антистолкновения при наличии в работе нескольких тележек кранов на одном пролёте реализуется единым управляющим блоком позиционирования для всех тележек кранов, отслеживающим абсолютное и относительное положение всех объектов позиционирования в реальном времени.

Позиционирование по оси X возможно осуществляется с применением как позиционных, так и интервальных маркеров; ось Y в большинстве случаев отличается существенно меньшей длиной, с применением позиционных или интервальных маркеров тех же типов.

Точность позиционирования не хуже 10 мм, высокая стойкость к температурным, ударным и вибрационным воздействиям, а также стандартная для производственного оборудования степень защиты IP67 делают адаптивную систему magnettrack оптимальным выбором для позиционирования кранов по одной и/или двум осям Х и Y. Кроме того, система позволяет непрерывно собирать данные по скорости, положению и пройденному пути для каждого крана, обеспечивая возможность анализа эффективности производства и прогнозирования аварийных ситуаций.

Также свои актуальные разработки и решения в рамках "ПТА-Пермь 2019" представят такие лидеры отрасли как: B&R Industrial Automation GmbH, EPLAN, OMRON, CyberPower, Адвантек Инжиниринг, Модульные Системы Торнадо, ПРОСОФТ и др.

Тематические разделы конференции охватят наиболее актуальные для цифровой экономики направления:



Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование и решения.

Развитие промышленной автоматизации и облачных технологий. Промышленный интернет вещей и большие данные для решения задач управления производством.



Искусственный интеллект и внедрение роботизированных технологий.

Эффективное управление предприятием на основе "цифрового двойника" производственной системы.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Информационная безопасность промышленных предприятий, переход к цифровизации.



В рамках конференции у слушателей будет возможность ознакомиться с новинками компаний в демонстрационной зоне и напрямую пообщаться с экспертами.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов машиностроительных, приборостроительных, энергетических, металлургических, транспортных, строительных и других компаний посетить конференцию "ПТА-Пермь 2019", которая состоится 27 февраля 2019 года в Отеле "City Star" по адресу: ул. Монастырская, 14А.

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Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества:

Екатеринбург Молчанова Елена Тел.: +7(343) 270-23-76 E-mail: molchanova@expotronica.ru Москва Eфремова Ирина Тел: +7(495) 234-22-10 E-mail: efremova.i@expotronica.ru



