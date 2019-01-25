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Мероприятия

"Камский кабель" приглашает на "Cabex"

Камский кабель приглашает на Cabex

6 февраля 2019, 13:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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ООО "Камский кабель" приглашает на международную специализированную выставку "Cabex".

Стенд предприятия будет посвящен борьбе с фальсифицированной кабельно-проводниковой продукцией. На нашей экспозиции будут представлены новые продукты и перспективные разработки. Наши специалисты продемонстрируют, как отличить качественную продукцию от фальсификата, на примере отобранных образцов кабелей и проводов. Покажут, как проводятся замеры на выявление отклонений по конструктивным элементам и по сопротивлению токопроводящих жил.

Посетите наш стенд и проведите переговоры с руководителями предприятия, техническими специалистами, представителями отраслевых групп, а также менеджерами московского представительства.

Cabex – самая крупная в России и странах СНГ выставка кабельно-проводниковой продукции, где собираются основные игроки рынка. Посещение выставки Cabex - это возможность всего за 3 дня: ознакомиться с тенденциями рынка кабельно-проводниковой продукции, провести личные встречи с руководством кабельных компаний, заключить контракты на более выгодных условиях, узнать о перспективах развития российской и мировой кабельной промышленности, ознакомиться с передовыми технологиями производства.

В  рамках выставки состоится масштабное деловое мероприятия для специалистов кабельной промышленности – 2-й Всероссийский Кабельный конгресс.

Зарегистрироваться и получить электронный билет на выставку и участие в конгрессе в качестве слушателя http://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx

Используйте наш промокод cb19niu674 и регистрируйтесь бесплатно!* 

*При выборе способа оплаты выберите У меня есть промокод для бесплатного посещения (после заполнения анкеты Вам нужно будет ввести промокод)

 Даты и место проведения: 19-21 марта 2019 года,  г. Москва, КВЦ "Сокольники", 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, павильон 4.

 Стенд завода "Камкабель"  - № А 321

Сайт выставки: www.cabex.ru

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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