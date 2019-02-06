Каскад Верхневолжских ГЭС увеличил выработку по итогам 2018 года

Филиал ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" за 2018 год выработал 1,5 млрд. кВт'ч, что на 30% выше среднемноголетних значений.

Угличская ГЭС произвела 234 млн. кВт.ч электроэнергии. Выработка Рыбинской ГЭС составила 1320,8 млн. кВт'ч

Рост выработки связан с благоприятной гидрологической обстановкой в первом квартале: на Верхней Волге проходил зимний паводок. Во втором квартале на Каскаде Верхневолжских ГЭС прошло среднее по объему весеннее половодье. В третьем квартале суммарный приток воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада был несколько ниже среднемноголетних значений.

Приток воды в Угличское водохранилище в четвертом квартале оказался ниже нормы почти в два раза, в Рыбинское – ниже нормы. Однако эффективное планирование водно-энергетических режимов позволило станциям каскада существенно увеличить выработку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе и от водности года. Деятельность гидроэлектростанций находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Министерство природных ресурсов в лице Росводресурсов. Оперативное задание по выработке электроэнергии выдает АО "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС") – 100% государственная компания, осуществляющая единое оперативно-диспетчерское управление на территории России.