 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

"Куйбышевазот" организует производство композитов в Германии

Куйбышевазот организует производство композитов в Германии

6 февраля 2019, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КУЙБЫШЕВАЗОТ
Отрасль: Материалы для КПП 

Обсудить на форуме

265 просмотров

ПАО "Куйбышевазот" планирует организовать в Германии — производство инженерных пластиков.

Бизнес-план создания производства композитов в Рудольштадте совет директоров предприятия утвердил на заседание 1 февраля, сообщает "Интерфакс". Инвестиции в проект составят 2,9 млн евро, мощность производства — 22 тыс. тонн композитных материалов год. Добавим, что на сегодняшний день "Куйбышевазот" является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности.

Business FM 90.6

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
3М увеличивает инвестиции в локализацию в России
ТОР в Забайкальском крае позволит создать почти 19 тыс. рабочих мест
Освоение Баимской рудной зоны на Чукотке увеличит добычу меди в России почти на 20%
Медведев ждет двукратного роста производства отечественных лифтов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно