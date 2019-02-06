"Куйбышевазот" организует производство композитов в Германии

ПАО "Куйбышевазот" планирует организовать в Германии — производство инженерных пластиков.

Бизнес-план создания производства композитов в Рудольштадте совет директоров предприятия утвердил на заседание 1 февраля, сообщает "Интерфакс". Инвестиции в проект составят 2,9 млн евро, мощность производства — 22 тыс. тонн композитных материалов год. Добавим, что на сегодняшний день "Куйбышевазот" является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности.

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