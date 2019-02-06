"Куйбышевазот" организует производство композитов в Германии

ЗАВОД "УРАЛКАБЕЛЬ":
6 февраля 2019, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КУЙБЫШЕВАЗОТ
Отрасль: Материалы для КПП
ПАО "Куйбышевазот" планирует организовать в Германии — производство инженерных пластиков.
Бизнес-план создания производства композитов в Рудольштадте совет директоров предприятия утвердил на заседание 1 февраля, сообщает "Интерфакс". Инвестиции в проект составят 2,9 млн евро, мощность производства — 22 тыс. тонн композитных материалов год. Добавим, что на сегодняшний день "Куйбышевазот" является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности.