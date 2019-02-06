Освоение Баимской рудной зоны на Чукотке увеличит добычу меди в России почти на 20%

Государство готово предоставить средства для развития этого проекта

Добыча меди в России увеличится почти на 20% с запуском на полную мощность работ по освоению Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

"С запуском Баимки [Баимской рудной зоны] на полную мощность прирост добычи меди в России увеличится на 15-20%. Это проект российского масштаба, не только чукотского", - сообщил Козлов.

По словам вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, на сегодняшний день государство в состоянии предоставить проекту поддержку и необходимые преференции.

В декабре прошлого года ТАСС сообщал, что проект по освоению Баимской рудной зоны увеличит ВРП (валовый региональный продукт) Чукотки в четыре раза. Благодаря проекту будет создано 3 тыс. рабочих мест, это 5% от всего населения Чукотки, в регионе проживает 64 тыс. человек. Объем частных инвестиций в проект по освоению Баимской рудной зоны составляет более 260 млрд рублей, плюс это более 40 млрд рублей инвестиций со стороны государства - в развитие инфраструктуры, в первую очередь энергетической.

Ресурсы Баимской площади - 23 млн т меди и 2 тыс. т золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на "Песчанку" (месторождение "Песчанка" находится в центре Баимской рудной зоны в 200 км от города Билибино) с запасами 7,1 млн т меди принадлежит ООО "ГДК "Баимская". Ресурсы "Песчанки" по классификации JORC - 9,5 млн т меди и 16,5 млн унций золота.

ТАСС