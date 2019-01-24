Сибирская генерирующая компания в 2019 году вложит в энергокомплекс Новосибирска 3 млрд рублей

Сибирская генерирующая компания увеличит вложения в ремонтную программу теплоэнергетического комплекса Новосибирска в этом году на 25% по сравнению с 2018 годом. Суммарно компания направит на эти цели 3 млрд рублей, из них 720 миллионов рублей пойдут на ремонт и замену теплотрасс, и еще порядка 2,3 миллиардов рублей будут направлены на модернизацию и ремонты генерирующих объектов СГК.

Об этом заявил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков после рабочей встречи главы Новосибирска Анатолия Локтя и генерального директора Сибирской генерирующей компании Степана Солженицына.

На совещании в мэрии обсудили прохождение энергообъектами компании отопительного сезона в Новосибирске в период низких температур, а также предстоящую летнюю ремонтную кампанию. Анатолий Локоть по итогам встречи отметил необходимость привлечения в теплоснабжение частных инвестиций для повышения надежности городских теплосетей. ПО его словам, муниципальных вложений недостаточно.

Степан Солженицын рассказал о планах компании, особо отметив, что для СГК Новосибирск является приоритетной территорией: "И не только потому, что это самый крупный муниципалитет из городов присутствия. Но и потому, что здесь мы проходим первую зиму. Новосибирску предстоит большая летняя ремонтная программа. В России нет ни одного города, где нет сложностей, где трубы были бы новыми. У этой проблемы есть только один путь решения: менять сети. Этим мы и намерены заниматься".