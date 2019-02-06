ТОР в Забайкальском крае позволит создать почти 19 тыс. рабочих мест

Всего будет вложено 315 млрд рублей инвестиций в развитие различных проектов

Территория опережающего развития (ТОР) в Забайкалье, как планируется, объединит 18 инвестиционных проектов и позволит создать 18,9 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В конце января врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в регионе планируется создать ТОР, включающую шесть площадок в разных районах края. По его словам, эти площадки, как ожидается, объединят 18 инвестиционных проектов - они уже находятся в глубокой степени реализации, а создание ТОР "стимулирует их запуск" в ближайшие несколько лет.

"18 проектов на сумму 315 млрд рублей инвестиций, создание 18,9 тыс. рабочих мест", - уточнил Козлов.

По его словам, для реализации этих проектов государству нужно вложить в инфраструктуру 27 млрд рублей. "Это возможно", - добавил он.

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что ТОР и в Забайкалье, и в Бурятии будут созданы, а ответственность за их развитие лежит как на руководстве регионов, так и на федеральных властях.

ТАСС