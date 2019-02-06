Ульяновская область может стать постоянно действующей дискуссионной и экспертной площадкой по возобновляемым источникам энергии

Об этом губернатор Сергей Морозов заявил в Москве на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019", который пройдет в регионе 22–24 мая. Мероприятие состоялось в рамках "ТехноДня".

Сергей Морозов отметил, что за последние годы Ульяновская область значительно шагнула вперед в развитии возобновляемой энергетики: внесены предложения о корректировке законодательства, привлечены технологические партнеры, создана комфортная среда для работы инвесторов на территории региона.

"Посредством ARWE мы намерены создать в Ульяновске самостоятельную, постоянно действующую дискуссионную и экспертную площадку по направлению возобновляемых источников энергии. На полях форума будут наглядно представлены результаты развития альтетнативной энергетики, которые есть на сегодняшний день в регионе и России", — сказал губернатор.

В обсуждении приняли участие председатель Российской Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов, генеральный директор АО "Электрификация" Владимир Затынайко, советник губернатора по вопросам цифрового и технологического развития Ульяновской области Вадим Павлов, представители Минпромторга России, Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), Ассоциации "Глобальная энергия", Центра развития возобновляемой энергетики НИУ ВШЭ, АО "СО ЕЭС", НП "Ассоциация предприятий солнечной энергетики", а также ведущих энергетических компаний: "Новавинд", "Вестас Рус", "Фортум".

Участники обсудили ряд организационных вопросов, деловую программу форума, утвердили место проведения мероприятия — спорткомплекс "Волга-Спорт-Арена". Пленарная сессия ARWE 2019 будет посвящена мерам поддержки генерации на основе использования возобновляемых источников энергии. В повестку форума также войдет обсуждение основных этапов процесса локализации производства компонентов для ветрогенераторов в России и обеспечение оптимального взаимодействия между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли.

"Форум ARWE проводится во второй раз, но впервые при такой сильной поддержке со стороны региона. Мы видим, что Ульяновская область стала стартовой площадкой для развития возобновляемых источников энергии в масштабах страны. На сегодняшний день приглашено более 500 гостей: представители энергетических компаний не только России, но и зарубежья, а также регуляторы рынка, инвесторы, аналитики, эксперты", — рассказал генеральный директор АО "Электрификация" Владимир Затынайко.

Председатель РАВИ Игорь Брызгунов отметил, что ARWE 2019 пройдет в формате трехдневной выставки, участников ждет насыщенная деловая программа с учетом происходящих глобальных изменений на рынке ВИЭ.

Напомним, Международный форум по возобновляемой энергетике проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда Росконгресс и Ульяновского нанотехнологического центра ULNANOTECH.

Организацию форума осуществляют АО "Электрификация" — один из крупнейших в России операторов конгрессно-выставочных проектов — и Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ). Со стороны Ульяновской области подготовка и проведение возложены на Агентство технологического развития региона.

Волга Ньюс