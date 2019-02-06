ВНИИКП утвердил новый продукт ПАО "Нижнекамскнефтехим"

На 22-й Московской международной выставке "Интерпластика — 2019" ВНИИКП утвердил марку полиэтилена ПАО "Нижнекамскнефтехим".

"Интерпластика — 2019" прошла в Москве с 29 января по 1 февраля в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". В этом году в мероприятии приняло участие рекордное число экспонентов, среди которых отличилось ПАО "Нижнекамскнефтехим", получившее положительное заключение ВНИИКП об одном из своих новых продуктов. Компания участвует в выставке уже 13 раз и все так же пользуется интересом среди посетителей и представителей других компаний.

"Мы выставляемся стендом, чтобы привлечь как можно больше потребителей своей продукции, встретиться с ними и закрыть вопросы перспективного и текущего сотрудничества. Надо признать, по опыту прошлых лет, итоги встреч ожидаются хорошими. И сегодня результатом является уже не просто "найти поставщика", а больше — определить способ наиболее эффективного взаимодействия поставщика и переработчика", — рассказал заместитель начальника управления продаж ПАО "Нижнекамскнефтехим" Айдар Гилемханов.

В ходе совместной работы ПАО "Нижнекамскнефтехим", Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности был выведен полиэтилен, предназначенный для изготовления защиты проводников и изоляторов от внешних воздействий. Материал для наружной оболочки кабеля был утвержден ВНИИКП непосредственно на выставке.

"На стенде "Нижнекамскнефтехима" состоялось более 50 встреч с постоянными партнерами и представителями компаний, которые еще только проявляют интерес к нашей продукции , — поделился результатами работы на выставке начальник управления по продвижению полимеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" Марат Фатыхов. — Хочу отметить, что особым вниманием пользовался наш новый продукт — полиэтилен для изделий методом ротационного формования, на который уже делали предварительные заявки. Кроме того, одним из положительных результатов работы на выставке является врученное нам положительное заключение ВНИИКП по применению одной из марок нашего полиэтилена для изготовления наружной оболочки кабеля".

В 2018 году ПАО "Нижнекамскнефтехим" взяло курс на импортозамещение и расширило ряд производимой продукции. Таким образом были освоены крупнотоннажное производство линейного полиэтилена низкой плотности и изготовление бимодального полипропилена. Расширение позволило занять новую "нишу" в производстве термопластичных полимеров.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" — один из крупнейших в России и Европе производитель синтетического каучука и сырья для его синтеза. Помимо каучуков общего и специального назначения, в номенклатуру производимой продукции входят еще более 120 наименований. "Нижнекамскнефтехим" стал третьим в мире и первым в России производителем галобутилкаучуков. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет 48%.