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Модернизация

В 2019 году Тулэнерго планирует отремонтировать более 3,7 тысяч км линий электропередачи разных классов напряжения

В 2019 году Тулэнерго планирует отремонтировать более 3,7 тысяч км линий электропередачи разных классов напряжения

6 февраля 2019, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика ЛЭП 

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В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" определены планы ремонтной программы на 2019 год. На ее реализацию энергетики планируют направить около 390,2 миллионов рублей.

В зоне ответственности электросетевого предприятия будет отремонтировано силовое оборудование на 37 подстанциях 35-110 кВ. Выполнен капитальный ремонт 1 254 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 99 километров высоковольтных линий (ВЛ) 35-110 кВ и 3 634 километров линий электропередачи 0,4 - 10 кВ.

От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено 902 га трасс ВЛ напряжением 0,4-110 кВ. Выполнить такие значительные объемы расчистки энергетикам поможет современная спецтехника, в частности, тракторы Valtra, мульчеры и бульдозеры.

Проведение плановых ремонтных работ является одним из основных мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения тульского региона.

Успешная реализация ремонтной программы также необходимое условие стабильной работы электросетевого оборудования в осенне-зимний максимум нагрузок.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"

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