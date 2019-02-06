В Сарове в 2020 году начнут производство молибдена-99 для диагностики рака

Эксплуатацию пилотной компактной установки на базе растворного ядерного реактора "Аргус-М", предназначенной для наработки широко востребованного в ядерной медицине, прежде всего в онкологии, радиоактивного изотопа молибден-99, планируется начать в 2020 году в Российском федеральном ядерном центре – Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область, входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом"), сообщает официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".

"В настоящий момент идет процесс получения государственной экологической экспертизы на эксплуатацию установки. После получения лицензии начнется строительство помещений, где будут находиться сама установка и вспомогательные системы. Комплекс по извлечению изотопа планируется запустить в 2020 году", - пишет "Страна Росатом".

В 2018 году в связи с появлением новых норм и правил по безопасности были разработаны и опробованы новые технологии, позволяющие сделать процесс выделения молибдена-99 еще более быстрым и экологичным. Выполнены все запланированные строительные работы: подготовлена площадка, подведены коммуникации, вспомогательные сооружения, произведен ремонт существующих помещений, отмечает издание.

Зачем нужна новая установка

Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 (Мо-99) является основным радиоизотопом, используемым в этих целях. Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого, в свою очередь, в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% - в кардиологии. Мо-99 в силу сложности его производства и сравнительно высокой цены сегодня широко доступен только в ограниченном числе стран.

Для распространения методов диагностики на основе молибдена-99 необходимо решать сложные вопросы логистики, так как период полураспада этого радиоактивного изотопа - всего 66 часов. Поэтому желательно иметь реакторы-наработчики Мо-99 рядом с клиниками. В Нижнем Новгороде строится крупный онкологический центр, который станет одним из потенциальных потребителей молибдена-99 из Сарова.

Сейчас основные объемы молибдена-99 нарабатываются в исследовательских реакторах. Таких реакторов в мире немного, и для их замещения по мере окончательной остановки необходимо строить новые реакторы. Росатом ранее начал проект по производству компактных растворных ядерных реакторов "Аргус-М" для наработки молибдена-99. С этой целью был создан консорциум отраслевых предприятий. Ожидается, что выполнение проекта, имеющего значительный экспортный потенциал, будет способствовать усилению позиций России на мировом рынке медицинских изотопов.

Комплекс для получения медицинского радиоактивного изотопа молибден-99 на базе усовершенствованного растворного ядерного реактора "Аргус" разработан в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" и представляет собой компактную установку, эффективную с точки зрения наработки изотопов. Реактор обладает естественной безопасностью — он "глушит" сам себя в случае возникновения аварийной ситуации. Производство разместится на удаленной от жилой застройки промышленной площадке РФЯЦ-ВНИИЭФ и не будет представлять никакой опасности для жителей Сарова.

Согласно российскому законодательству, в Сарове дважды прошли общественные слушания, посвященные проекту. В 2017 году они касались обоснования лицензий на размещение и сооружение ядерной установки, в 2018-м — обоснования лицензий на эксплуатацию комплекса и оценке воздействия на окружающую среду. По итогам прошлогодних слушаний был сделан вывод об экологической приемлемости реализации проекта. Представленные обоснования безопасности проектных решений и реализации природоохранных мероприятий подтвердили безопасность комплекса при строительстве и эксплуатации.

РИА Новости