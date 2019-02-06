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Модернизация

Волжская ГЭС выработала 13 млрд 234 млн кВт·ч электроэнергии в 2018 году

Волжская ГЭС выработала 13 млрд 234 млн кВт·ч электроэнергии в 2018 году

6 февраля 2019, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ВОЛЖСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Волжская ГЭС в 2018 году выработала 13 млрд 234 млн кВт·ч электроэнергии, что превышает среднемноголетние показатели на 14%. Увеличение выработки электроэнергии связано с водностью года и гидрологической обстановкой.

Объем стока воды через Волгоградский гидроузел в 2018 году составил 270 км³. Это выше среднемноголетних значений почти на 9%. Кроме природного фактора, увеличение производственных показателей связано с эффективным планированием водно-энергетических режимов и модернизацией генерирующего оборудования.

В 2018 году на Волжской ГЭС по Программе комплексной модернизации было завершена реконструкция гидроагрегата со ст. №15 с заменой турбины и генератора. В модернизацию выведены два гидроагрегата со ст. №№ 3,7 со вводом в эксплуатацию в 1 квартале 2019 года.

Сумма налоговых выплат в консолидированный бюджет Волгоградской области в 2018 году превысила 1 млрд 348 млн руб. Плата за пользование водными объектами составила 248 млн руб.

В 2018 году на поддержку учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта Волгоградской области направлено около 5 млн руб.  Особое внимание в благотворительной программе РусГидро "Чистая энергия" уделяется поддержке детей из социально незащищенных семей, реализацию экологических и образовательных проектов.

Компания: ПАО "РусГидро"

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