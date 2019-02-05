Завершены работы по увеличению мощности подстанции 500 кВ "Чагино" – одного из основных объектов Московского энергокольца

Трансформаторная мощность подстанции, обеспечивающей электроснабжение юга и юго-востока Москвы, увеличена до 2,2 тыс. МВА. Работы выполнены ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в рамках комплексной реконструкции энергообъекта, входящего в тройку самых мощных в столице. Полностью проект будет завершен в 2021 году, его общая стоимость составляет 17,8 млрд рублей. В результате будут созданы условия для подключения новых потребителей и повышена надежность Московской энергосистемы.

Два новых силовых трансформатора суммарной мощностью 200 МВА установлены в закрытых камерах. Благодаря этому исключены климатические воздействия на оборудование, снижены шумовые нагрузки, повышена пожаробезопасность за счет использования системы газового пожаротушения.

Ранее на подстанции были установлены три новых автотрансформатора общей мощностью 750 МВА, построено комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ, перезаведены линии электропередачи, введены в работу микропроцессорное оборудование релейной защиты и автоматики, современная автоматизированная система управления (АСУ ТП).

На следующих этапах две группы однофазных автотрансформаторов (2х3х167 МВА) и трехфазный автотрансформатор (250 МВА) суммарной мощностью 1250 МВА будут заменены на новые. Также на подстанции будет смонтировано КРУЭ 500 кВ. Проектом предусмотрен демонтаж старого оборудования и подстанционных зданий, рекультивация земли. В результате территория, которую занимает "Чагино", сократится вдвое. Подстанция, построенная в 1958 году, будет преобразована в энергообъект "закрытого типа" – высокотехнологичный, компактный, надежный, экологически безопасный.

Московское энергокольцо 500 кВ – уникальный инфраструктурный комплекс, состоящий из девяти подстанций ФСК ЕЭС и открытого распределительного устройства на одной из ТЭЦ "Мосэнерго". Такая схема позволяет обеспечить высокий уровень надежности снабжения потребителей – в случае аварии электроэнергия может быть передана от другого источника. Протяженность воздушных и кабельно-воздушных линий кольца составляет 376,2 км.

ФСК ЕЭС ведет постоянную работу по технологическому обновлению объектов энергокольца. Начиная с 2006 года, введены в работу две новые подстанции ("Западная" и "Каскадная"), реконструированы два энергообъекта ("Очаково" и "Бескудниково"). На четырех подстанциях ("Ногинск", "Пахра", "Трубино" и "Чагино") сейчас ведется комплексная реконструкция. По своим масштабам программа модернизации Московского энергокольца не имеет аналогов в мире.