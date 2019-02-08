Делегация "Тамбовэнерго" посетила объекты цифровой сети "Янтарьэнерго"

С 5 по 9 февраля в Калининграде с рабочим визитом находится делегация "Тамбовэнерго". Энергетики из Тамбовской области посетили "Янтарьэнерго" с целью ознакомления с достижениями компании в области цифровизации.

"Мы находимся в начале пути, и ваш опыт построения цифровой сети нам очень полезен. Мы приехали, чтобы получить ответы на обширный ряд вопросов, увидеть цифровые подстанции и цифровой район электрических сетей", - отметил первый заместитель директора-главный инженер "Тамбовэнерго" Игорь Поляков.

В свою очередь генеральный директор "Янтарьэнерго" Кирилл Юткин заявил, что "Янтарьэнерго" часто посещают представители других энергокомпаний. "Наши специалисты с удовольствием ответят на все вопросы и поделятся положительным опытом как в ходе визита, так и при дальнейшем взаимодействии".



Результаты, которых "Янтарьэнерго" добилось в рамках цифровизации, существенно превосходят показатели Польши и Литвы. В цифровом районе электрических сетей время восстановления электроснабжения снизилось с 5,5 часов до чуть более часа. Локализация участка раньше занимала полтора часа, теперь — одну минуту. И в связи с отключением меньшего количества трансформаторных подстанций без света остаются уже не две-три тысячи человек, а около пятисот. Потери в сетях снизились в среднем в три раза.



"Янтарьэнерго" начало внедрять цифровые технологии раньше коллег из "большой" России. На территории Мамоновского и Багратионовского округов был реализован проект "Цифровой РЭС". В прошлом году он был введен в промышленную эксплуатацию. И "Янтарьэнерго" начало тиражировать успешный опыт на территории всей Калининградской области. К концу 2018 года было установлено 246 реклоузеров и более 100 тысяч интеллектуальных приборов учета. Все подстанции строятся по цифровому принципу и обслуживаются без участия персонала. Задача калининградских энергетиков на ближайшие годы — перевести сети под контроль искусственного интеллекта, чтобы система могла не только оценивать ситуацию в режиме реального времени, но и прогнозировать риски.

Специалисты "Тамбовэнерго" посетили главный центр управления сетями, откуда происходит оперативно-технологическое управление всеми энергосетями региона. Также делегация ознакомилась с введенными в эксплуатацию в прошлом году энергообъектами - стилизованными опорами ЛЭП в виде якорей и самым современным в стране ветропарком; посетила старейший источник альтернативной энергии – Правдинскую ГЭС-3. Строительство гидроэлектростанции завершилось в 1926 году.



Завтра, 8 февраля, представители "Тамбовэнерго" посетят заповедную территорию Куршской косы, которую с прошлого года "Янтарьэнерго" присоединило к энергосистеме региона. До этого жители поселков на косе получали электроэнергию от сетей Литовской Республики.