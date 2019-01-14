ГК "Москабельмет" на выставке CABEX 2019

"Москабельмет" приглашает посетить стенд компании А 329 на самой крупной международной выставке, посвященной кабельной отрасли – CABEX 2019!

18-я Выставка кабельно-проводниковой продукции состоится с 19 по 21 марта и традиционно пройдет в 4-м павильоне КВЦ "Сокольники", Москва.

В 2019 году в Cabex, как в самом крупном событии кабельной отрасли России, примет участие 170 компаний, в том числе из Беларуси, Италии, Китая, Сербии, Турции, Франции, Азербайджана и Узбекистана. По словам организаторов мероприятия, ожидается более 4,3 тыс. посетителей выставки из 35 стран и 66 регионов России.

Ведущий представитель кабельной отрасли ГК "Москабельмет" является неотъемлемым и одним из крупнейших участников данной выставки. В этом году по традиции компания представит весь ассортимент продукции, выпускаемый группой: от медной катанки до готовой кабельной продукции. Свою продукцию продемонстрируют ООО "Завод Москабель, АО "МКФ", ООО "Москабель-Обмоточные провода", ООО "Москабель-Цветмет" и ООО "Элкат".

Безусловно, ключевым акцентом экспозиции станут инновационные разработки компании, о которых специалисты расскажут на выставке подробно.

Следите за новостями, "Москабельмет" готовит для Вас что-то необычное!

Для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, используйте cb19gvf78 при получении электронного билета, перейдя по ссылке >> Получите электронный билет

Ознакомиться со схемой расположения стенда.