Концепцию "Умного транспорта" представили на экофоруме в Челябинске

Челябинские ученые разрабатывают проект "Умный транспорт", который позволит не допускать появления автомобильных пробок и поможет снизить выбросы транспорта. Эту концепцию представили сегодня, 7 февраля, на общественном экологическом форуме "Экоинжиниринг 1.0".

Напомним, организаторы этого мероприятия поставили целью привлечь к обсуждению актуальных экологических проблем не только общественников и чиновников, но и ученых. Программа форума была разработана совместно Общественной палатой Челябинской области и экспертами из самых разных сфер деятельности: от инженерии до психологии.

Концепция "Умный транспорт" разрабатывается коллективом ученых Южно-Уральского государственного университета под руководством кандидата технических наук Владимира Шепелева. В результате должна появиться единая интеллектуальная система мониторинга транспортных потоков. Она подразумевает формирование цифровой платформы для сбора и обработки большого объема данных, которые будут поступать с "интеллектуальных светофоров", "умных" остановок, датчиков автомобилей, видеокамер и других источников. На основе этой информации будут созданы компьютерные модели движения общественного и индивидуального транспорта.

Система "умных" светофоров и динамических дорожных знаков позволит отслеживать ситуацию на дороге, и управлять движением машин и пешеходов. Особенное значение эта система приобретает в дни неблагоприятных метеорологических условий для снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду.

Напомним, общественный форум "Экоинжиниринг 1.0" будет работать в течение всего дня на площадке Дворца культуры "Металлург". В его работе принимают участие представители федеральных надзорных органов, министерства экологии региона, общественных организаций, научной общественности. На различных дискуссионных площадках будут обсуждаться самые актуальные проблемы экологии. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

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