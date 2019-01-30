МОЭСК упрощает процедуру консолидации электрических сетей СНТ и коттеджных поселков

7 февраля 2019 г. ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ГК "Россети") сообщила о существенном упрощении требований к процессу передачи электрических сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на баланс компании. Решение о принципиальном смягчении требований было принято руководством МОЭСК в рамках исполнения соответствующего поручения Губернатора Московской области.

Информация о том, что МОЭСК упрощает процедуру консолидации электрических сетей СНТ и КП, была озвучена на одноименном Форуме, организованном энергетиками совместно с Союзом дачников Подмосковья.

На площадке в головном офисе МОЭСК помимо руководства электросетевой компании присутствовали первый заместитель Председателя Московской областной Думы, Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, Министр энергетики Московской области Леонид Неганов и более 100 руководителей садовых товариществ и коттеджных поселков.

"МОЭСК приняла беспрецедентное решение о снятии основных технических ограничений, которые ранее зачастую становились причиной для отказа в принятии электросетевых активов садовых товариществ и коттеджных поселков на баланс компании", - отметил генеральный директор ПАО "МОЭСК" Петр Синютин.

Отныне не требуется приводить сети в нормативное состояние и выносить приборы учета на границу балансовой принадлежности за счет собственника. Из обязательных условий остаются: наличие соответствующей заявки, которую можно подать либо через личный кабинет на сайте МОЭСК, либо в одном из клиентских офисов компании; одобрения передачи сетей в соответствии с законодательством со стороны других членов СНТ и КП; корректно работающего прибора учета любой модификации; технологического присоединения к ПАО "МОЭСК"; подтвержденного права собственности на участок или дом; отсутствие ограничений по доступу к объектам электросетевого хозяйства.

"Сегодняшнее решение – это настоящий прорыв в развитии инфраструктуры садоводческих объединений, результат нашей совместной работы с Министерством энергетики Московской области и ПАО "МОЭСК". После передачи сетей каждый владелец участка в СНТ платит только за своё электричество по государственному тарифу, а за электрохозяйство и отключение неплательщиков отвечают профессионалы. Союз дачников Подмосковья будет активно содействовать садоводческим объединениям, чтобы все решения о передаче сетей были законными и – что очень важно! – добровольными. Это реальное снижение затрат каждого дачника и садовода", - подчеркнул в своем выступлении первый заместитель Председателя Московской областной Думы, Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По словам заместителя генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО "МОЭСК" Алексея Старостина, общий срок консолидации с даты подачи комплектной заявки собственником до подписания договора передачи (договора дарения) со стороны МОЭСК составит 30 дней.

"Сегодня произошло знаковое событие, которое серьезно повлияет на качество энергоснабжения жителей садовых товариществ и коттеджных поселков. Ведь упрощение процедуры передачи их сетей на баланс электросетевой компании - это серьезное подспорье для тех дачников, кто по ряду причин не в состоянии был привести свои сети в надлежащий вид и стимул для многих жителей, кто задумывался об этой процедуре", - отметил Министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Состоявшийся Форум стал первым в череде мероприятий, инициированных МОЭСК и призванных разъяснить участникам СНТ и КП суть принятых изменений, ответить на все возникающие вопросы.

Более подробно с новыми условиями передачи электрических сетей СНТ и КП на баланс ПАО "МОЭСК" можно ознакомиться на сайте компании: www.moesk.ru/client/peredacha/.

На возникающие вопросы ответят специалисты Единого контактного центра "Светлая линия" по телефону 8-800-700-40-70 (круглосуточно, звонок бесплатный).