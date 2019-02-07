Начинается масштабная программа модернизации теплоэлектростанций

В четверг, 7 февраля, вступает в силу правительственное постановление, которым утверждаются правила определения максимальных и минимальных капитальных затрат на реализацию проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС), правила индексации этих затрат и правила отбора проектов модернизации.

Кроме того, в документе закреплена обязанность Министерства энергетики и Минэкономразвития до 1 июля 2019 года представить в кабмин проект постановления, которым определялись бы механизм компенсации затрат на модернизацию и источники финансирования этих работ.

"Предусматривается переход к конкурентным отборам мощности на шесть лет (сейчас четыре года), поэтапная индексация ценовых параметров конкурентного отбора мощности для конкурентных отборов мощности в 2022-2024 годах, проведение конкурентных отборов проектов модернизации тепловых электрических станций, использующих отечественное (локализованное) оборудование", - говорится в пояснительной записке к постановлению, подписанному Дмитрием Медведевым 25 января.

По сути, решение Правительства - это продолжение практики договоров о предоставлении мощностей (ДПМ), отмечает председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Мы должны в общей сложности модернизировать около 100 гигаватт, при этом порядка 40 гигаватт пройдут более глубокую модернизацию, а 60 — по облегчённой модели. К сожалению, выбран совсем не рыночный механизм решения проблемы. Те задачи, которые ставились в рамках реформы электроэнергетики, не были доведены до логического завершения, поэтому мы получили квазирынок в этой отрасли", - сказал "Парламентской газете" депутат.

По словам Завального, незавершённость реформы и отсутствие реальных конкурентных отношений на оптовом рынке и приводит к необходимости того, что нет других механизмов, кроме ДПМ, чтобы продолжить модернизацию и обеспечить безопасное электроснабжение страны.

"Сейчас это единственный вариант привлечь инвестиции и дать гарантии их возврата на условиях окупаемости, которые определяет государство", - подытожил Завальный.

Парламентская газета