Подольсккабель в Набережных Челнах!

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает посетить стенд компании на 16-ой Всероссийской специализированной выставке с международным участием нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности "НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ. ЭКОЛОГИЯ-2019" в рамках XIV Камского промышленного форума-2019.

Выставка состоится с 13 по 15 февраля 2019 года в ВЦ "ЭКСПО-КАМА" по адресу: Россия, г. Набережные челны, Автозаводский пр-т, 4А.



Сотрудники предприятия представят информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабель марки "ЭПОКС".



За дополнительной информацией можно обратиться в Бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502-78-89.