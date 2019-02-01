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Мероприятия

Подольсккабель в Набережных Челнах!

Подольсккабель в Набережных Челнах!

7 февраля 2019, 13:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает посетить стенд компании  на 16-ой Всероссийской специализированной выставке с международным участием нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности "НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ. ЭКОЛОГИЯ-2019" в рамках XIV Камского промышленного форума-2019.

Выставка состоится с 13 по 15 февраля 2019 года в ВЦ "ЭКСПО-КАМА" по адресу:  Россия, г. Набережные челны, Автозаводский пр-т, 4А.

Сотрудники предприятия представят информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции,  а так же предложить перспективную новинку – кабель марки "ЭПОКС".

За дополнительной информацией можно обратиться в Бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502-78-89.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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