"Росатом" планирует в 2024 году начать переработку топлива с Белоярской АЭС

Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) планирует в 2024 году начать у себя переработку отработавшего ядерного топлива первой очереди Белоярской АЭС, сообщила газета "Вестник "Маяка" со ссылкой на генерального директора предприятия Михаила Похлебаева. Эта работа будет иметь большое значение для решения экологических задач российской атомной отрасли.

В 2017 году начался регулярный вывоз на "Маяк" отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов АМБ-100 и АМБ-200 первой очереди Белоярской АЭС. Одной из ключевых особенностей этих реакторов было то, что в них применялось ядерное топливо нескольких типов. Для переработки такого топлива на "Маяке" будет создан соответствующий технологический комплекс. А вывоз этого топлива с Белоярской АЭС позволит приступить к выводу из эксплуатации первой очереди станции, что тоже очень важно с экологической точки зрения.

"Переработку отработавшего ядерного топлива АМБ планируется начать в 2024 году", - сообщил Похлебаев, слова которого цитирует "Вестник "Маяка".

Сейчас на "Маяке" создается уникальный, не имеющий аналогов в мире комплекс, позволяющий перерабатывать отработавшее ядерное топливо любого типа, в том числе ОЯТ с атомных электростанций, атомных подводных лодок, исследовательских реакторов.

Первый и второй блоки Белоярской АЭС с водографитовыми реакторами АМБ-100 и АМБ-200 (от "Атом мирный большой") с так называемым ядерным перегревом пара были первенцами "большой" атомной энергетики СССР. Они были пущены в 1964 и 1967 годах, а окончательно остановлены в 1983 и 1990 годах соответственно. В 2014 году начался демонтаж оборудования этих блоков.

"Маяк" - первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. Он был создан для наработки оружейного плутония, необходимого для создания советского атомного оружия. Приоритетные направления работы "Маяка" в настоящее время — переработка отработавшего ядерного топлива, производство изотопов и средств радиационного контроля, выполнение государственного оборонного заказа.

РИА Новости