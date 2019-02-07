Татарстан накручивает газовую турбину

Власти региона планируют локализацию машины Siemens

Стоимость масштабной модернизации ключевой для Татарстана Заинской ГРЭС может составить 66,5 млрд руб., в ходе нее планируется закупить две турбины у Siemens единичной мощностью около 600 МВт. Кроме того, власти Татарстана хотят наладить производство турбины Siemens на 187 МВт, выйдя на стопроцентную локализацию в 2025 году. Но аналитики сомневаются, что даже в случае успешной локализации после 2025 года в России будет достаточный спрос на эти турбины.

“Ъ” стали известны подробности проекта замены старых энергоблоков на Заинской ГРЭС "Татэнерго", которая планируется в рамках программы модернизации ТЭС. Предполагается, что 11 отработавших блоков мощностью 2,2 ГВт будут заменены двумя парогазовыми установками мощностью 1,682 ГВт. Последние будут состоять из двух турбин Siemens единичной мощностью 593 МВт плюс паровая турбина, соответствующие данные приводятся в письме президента Татарстана Рустама Минниханова вице-премьеру Дмитрию Козаку от 5 декабря. Стоимость проекта — 66,5 млрд руб., строительство займет четыре года.

Но механизм реализации проекта предполагает также полную локализацию газовых турбин Siemens SGT-2000-E (мощность 187 МВт), следует из презентации "Татэнерго". Сейчас уровень локализации таких машин в РФ составляет 60%, они производятся на СП с "Силовыми машинами" Алексея Мордашова "Сименс технологии газовых турбин". В презентации указано, что компания выйдет на уровень локализации в 70% до 2020 года, а на 100% — к 2025 году (в том числе горячего тракта). Эти турбины предполагается также экспортировать, их обслуживание запланировано на площадке ОЭС "Алабуга". Согласно презентации, финансировать проект может немецкое экспортно-кредитное агентство Hermes.

В "Татэнерго" заявили “Ъ”, что пока не готовы сказать, идет ли речь о создании совместного предприятия с Siemens. В Siemens “Ъ” не ответили.

Принятая правительством программа модернизации ТЭС стоимостью более 1,9 трлн руб. будет содержать жесткие требования по локализации газовых турбин большой мощности, которые пока не производятся в РФ,— до уровня 90–100%. Это де-факто отсекает от участия в проекте иностранных машиностроителей — Siemens и GE. Но для замены машин на Заинской ГРЭС Минпромторг все же готов сделать исключение: в январе ведомство разместило на regulation.gov изменения в 719-е постановление (регламентирует уровень локализации) по газовым турбинам мощностью свыше 500 МВт. О полном снятии требований по локализации для таких турбин Siemens Минпромторг просит и господин Минниханов.

Заместитель гендиректора "Татэнерго" Айрат Сабирзанов сообщил “Ъ”, что модернизация Заинской ГРЭС планируется либо через конкурентный отбор мощности для новой генерации (КОМ НГ, применяется для энергодефицитных районов), либо через конкурсный отбор по программе модернизации. В конце марта компания объявит конкурс на поставку оборудования, предварительно готовность участвовать в нем подтвердил Siemens совместно с Hyundai Engineering and Construction (HDEC) и GE. В пресс-службе президента Татарстана уточнили, что переговоры также идут с Mitsubishi Hitachi Power Systems.

Старший аналитик по электроэнергетике МШУ "Сколково" Юрий Мельников считает, что перспективы по сбыту в РФ газовых турбин на 187 МВт "внутри" программы модернизации в ее нынешнем виде невелики, так как проекты коренной модернизации старых станций с переводом на парогазовые установки могут быть "дороже, рискованнее и дольше по срокам, чем замена паросилового оборудовании, а у генераторов нет серьезных стимулов этим заниматься". За пределами программы модернизации спрос на такие турбины ограничен механизмом КОМ НГ и единичными заказами от очень крупных новых промышленных предприятий. "Сбыт, достойный создания нового производства (десятки машин в год), в нынешней ситуации просматривается разве что за рубежом, но там придется конкурировать с иностранными машиностроителями",— отмечает аналитик. Юрий Мельников указывает, что сверхмощные машины — хай-тек в сфере газотурбинных технологий. С одной стороны, эта технология позволяет создавать самые эффективные в мире ТЭС, с другой — она объективно менее отработана, чем турбины предыдущих поколений.

Татьяна Дятел; Ольга Кудрина, Казань

Коммерсант