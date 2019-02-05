Трубы Stahlmann — стальная основа вашего комфорта

Группа компаний "Специальные системы и технологии" (ГК "ССТ") сообщает о ребрендинге гофрированных труб из нержавеющей стали IWS с целью расширения географии присутствия на международных рынках. Новое название Stahlmann стало отражением философии бренда, как изделия высокого качества с широким спектром применения.

Как все начиналось

В 2014 году ГК "ССТ" на базе ОКБ "Гамма" запустила серийное производство гофрированной трубы из нержавеющей стали под торговой маркой Neptun IWS (Intellectual Water Systems), которая в первую очередь отображала сопричастность нового продукта к обустройству водяных теплых полов. В то время труба вошла в состав одноименного зонтичного бренда Neptun вместе с системами защиты от протечек воды.

Спустя некоторое время спрос на продукцию вырос, а изделие нашло свое применение в различных сферах: отопления, водо-, электро- и газоснабжения, в системах пожаротушения.

Причины высокого спроса на гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали вполне понятны. Во-первых, они сделаны в России, что подтверждено заключением Министерства промышленности и торговли РФ (76822/17 от 26.11.2018), и напрямую поставляются от производителя. Во-вторых, труба подходит для прокладки сложных по конфигурации магистралей за счет своей гибкости. При использовании гофрированных труб не нужна сварка и пайка. Все соединения выполняются с помощью быстросборных латунных фитингов. Кроме того, гофрированные трубы выдерживают перепады температур и давления, не боятся "разморозки" в зимнее время.

Среди широкого ассортимента основ водяных теплых полов, гофрированные трубы из нержавеющей стали отличаются высокой теплоотдачей и сравнительно низким линейным удлинением (если сравнивать, к примеру, с трубами из сшитого полиэтилена PEX).

Новые победы и свершения

Благодаря своему широкому спектру применения, гофрированные трубы ГК "ССТ" переросли сегмент водяных теплых полов и стали называться просто IWS, без привязки к зонтичному бренду. Инженерные коммуникации на основе труб получили применение на таких масштабных объектах, как "Башня Восток" и "Башня Эволюция" в "Москва-Сити", Детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге, машиностроительный завод "Светлана", Нижегородский аэропорт. Спринклерные системы автоматического пожаротушения с применением гофрированных труб были реализованы на спортивном комплексе "Лужники", на стадионах "Самара-Арена", "Стадион Нижний Новгород" и "Волгоград Арена".

Время меняться к лучшему

Выход на международный рынок стал новым этапом развития сегмента гибких гофрированных труб ГК "ССТ". В этой связи в 2019 году продукция будет представлена на рынке под новым брендом Stahlmann. Ребрендинг IWS был осуществлен собственными силами в декабре 2018 года. Новый слоган линейки: "Stahlmann — стальная основа вашего комфорта". Название Stahlmann стало лучше отображать бренд — изделие со стальным характером.

"Если обратиться к этимологии слова Stahlmann, то в переводе с немецкого оно дословно обозначает “стальной человек“, “человек из стали”, подчеркивая прочность продукта. Для создания гофрированных труб используется сталь SS304 (российская маркировка – 08Х18H10), которая ценится за стойкость к коррозии. Благодаря сбалансированному сочетанию химических веществ, на поверхности трубы образуется оксидный слой, который устойчив к воздействию широкого спектра агрессивных сред. Наше изделие как супермен среди труб, и имя у него теперь подходящее", — комментирует Сергей Николаев, руководитель проектного офиса ОКБ "Гамма".