В Минэнерго рассказали о ходе испытаний энергосистемы Калининграда

В министерстве энергетики России, отвечая на запрос Sputnik Эстония, рассказали, что подготовка к испытанию системы энергообеспечения Калининградской области идет по графику, и эксперты не видят причин сомневаться в успехе.

В ведомстве пояснили, что проинформировали прибалтийских коллег о предстоящих испытаниях и направили программу на согласование во все страны-партнеры по соглашению БРЭЛЛ. При этом Москва не обращалась к прибалтийским столицам с просьбами об отсрочках тестовых испытаний и не комментирует слова эстонского коллеги, руководителя государственной компании-оператора электросетей Elering Таави Вескимяги.

Ранее Вескимяги заявил, что запланированное россиянами на 24-26 мая тестовое отключение энергосистемы Калининграда от регионального энергокольца БРЭЛЛ, вероятнее всего, провалится.

Он предположил, что Москва наверняка попросит прибалтов перенести сроки их собственного испытания, назначенного на июнь.

По словам Вескимяги, предваряя эту просьбу, операторы стран Балтии заранее решили не проводить этим летом тестирование своих систем.

Как выяснилось из сообщений российских энергетиков, их прибалтийские коллеги не предупредили их о своем решении перенести пробное отключение от кольца БРЭЛЛ.

"Системный оператор не обращался к коллегам из стран Балтии с предложением о переносе даты испытаний, равно как и балтийская сторона не извещала российскую о своем решении перенести испытания, связанные с отделением балтийских энергосистем от ЕЭС России", - сообщили в пресс-службе российского предприятия "Системный оператор Единой энергетической системы" (она представляет интересы России в комитете БРЭЛЛ).

Компании-партнеры по соглашению БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) по инициативе стран Балтии готовятся прекратить сотрудничество к 2025 году.

Прибалтийские столицы приняли решение выйти из "ущербного", по их мнению, "постсоветского" регионального энергокольца и синхронизироваться с энергосистемами Западной Европы через дополнительно созданные литовско-польские линии.

Энергосистемы всех стран-участниц соглашения, включая систему Калининграда, соединены друг с другом, что делает их взаимозависимыми. Намеченные сторонами тестовые отключения от общего кольца требуют согласования и совместной подготовки.

РИА Новости