 
Подписаться на новости
Происшествия

В Хабаровском крае при подрывах затора на Бурее сошло несколько оползней

В Хабаровском крае при подрывах затора на Бурее сошло несколько оползней

7 февраля 2019, 17:20
Рубрика: Происшествия
Метки: БУРЕЙСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

224 просмотра

Подрывы затора на реке Бурея в Хабаровском крае привели к сходу нескольких оползней, ученые опасаются обрушения большой массы грунта. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН доктор географических наук Алексей Махинов.

"При проведении взрывных работ у затора произошло несколько небольших оползней - взрывы довольно существенные. Эти сходы особенно не усугубили ситуацию, но рядом находятся большие скальные выступы, которые угрожают обрушиться, если не при подрывах, то позже", - сказал он.

На этой неделе ученый побывал в составе межведомственной группы на месте затора.

Специалисты вылетали туда на вертолете для оценки ситуации. Махинов добавил, что небольшие оползни также могут сойти весной и летом после таяния снега.

Кроме того, он сообщил, что риск подтопления села Чекунда, а также участков железной и автомобильной дорог сохраняется.

"Основные по мощности паводки на реках с дальневосточным типом водного режима, включая Бурею, приходятся на вторую половину лета, начало осени, в это время ожидаются подтопления куда большие, чем могут быть весной", - напомнил Махинов.

Обрушение скального массива произошло в декабре 2018 года, в результате Бурейское водохранилище оказалось разделено на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший за последние годы в стране. Его объем составил около 24 млн кубометров. Военные при помощи взрывных работ, которые начались 22 января, ликвидируют образовавший затор: 1 февраля его удалось пробить, по образовавшемуся каналу пошла вода.

Проведение взрывных работ планируется до 18 февраля. Власти рассматривают вариант расселения Чекунды, на это потребуется порядка 300 млн рублей.

ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Энергетики оперативно восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение потребителей
Cпециалисты
В сильный мороз жители омского микрорайона Прибрежного 11 часов сидели без электричества и отопления
В Красносулинском районе Ростовской области злоумышленники повредили несколько опор воздушных линий электропередачи, что привело к обесточению потребителей

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно