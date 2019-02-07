Выработка Воткинской ГЭС за 2018 год на 10% превысила среднемноголетнюю

Выработка электроэнергии Воткинской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") за 2018 год составила 2887,7 млн. кВт.ч электроэнергии*, что на 10 % превышает среднемноголетние значения. В четвертом квартале 2018 гидростанция выработала 555 млн. кВт.ч, что также выше среднемноголетних значений. Всего с начала эксплуатации (с 1961г.) Воткинская ГЭС выработала более 143 млрд кВт.ч электроэнергии.

Хороший результат выработки обусловлен сложившейся водностью и гидрологической обстановкой. Важную роль сыграло эффективное планирование водно-энергетических режимов в период пропуска весеннего половодья-2018.

В рамках Программы комплексной модернизации Воткинской ГЭС (ПКМ**) в 2018 году на станции заменили гидроагрегат № 7. Он введен в работу в июне 2018 года. В июле началась замена следующего гидроагрегата – со станционным №5. Завершились модернизация автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, работы по замене балок и кабельных лотков водосливной плотины. Заменены опоры троллеев на щитовом отделении здания ГЭС, сороудерживающих сооружениях и водосливной плотине. Введен в работу после замены автотрансформатор 3АТГ, выполнена замена оборудования систем оперативного тока. С октября 2018 года начато строительство двух технологических зданий. Производились работы по обновлению фасада здания ГЭС и кровли машинного зала.

*Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе и от водности года. Деятельность гидроэлектростанций находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Министерство природных ресурсов в лице Росводресурсов. Оперативное задание по выработке электроэнергии выдает АО "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС") – 100% государственная компания, осуществляющая единое оперативно-диспетчерское управление на территории России.

**В ПАО "РусГидро" утверждена Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.