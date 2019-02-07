Загорская ГАЭС выработала более 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии за 2018 год

За 2018 год Загорская ГАЭС (филиал ПАО "РусГидро") выработала 1,871 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что соответствует среднегодовому показателю. Суммарная выработка электроэнергии за 31 год эксплуатации станции превысила 43 миллиарда киловатт-часов.

Производственные показатели достигнуты благодаря эффективному планированию водно-энергетических режимов. Как и в предыдущие годы, станция обеспечила бесперебойное энергоснабжение потребителей московского региона и надежно выполняла общесистемные задачи, выравнивания суточную неоднородность графика нагрузок энергосистемы Центра.

Загорская гидроаккумулирующая электростанция, расположенная на реке Кунья в Московской области, — один из наиболее значимых энергообъектов Объединенной энергосистемы Центра. Вырабатывая электроэнергию в часы максимального потребления и забирая излишки электроэнергии во время ночных провалов, предприятие поддерживает баланс энергосистемы. Использование мощностей ГАЭС особенно актуально в московском регионе, где преобладают маломаневренные тепловые электростанции.

Выработка электроэнергии электростанциями Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС по итогам 2018 года увеличилась на 2,8% по сравнению с 2017 годом, достигнув рекордных 144,2 миллиарда киловатт-часов.