АО "Облкоммунэнерго" модернизирует десятки километров линий электропередач

АО "Облкоммунэнерго" заменит более 35 километров магистрального неизолированного провода на самонесущий изолированный. Данный вид работ предусмотрен планом капитального ремонта предприятия на 2019 год.

К главным преимуществам данного вида провода можно отнести отсутствие характерных для неизолированных линий риска схлестывания, затруднение возможности незаконных подключений, а также значительное снижение эксплуатационных расходов.

Утвержденным АО "Облкоммунэнерго" планом капитального ремонта энергообъектов также предусмотрена замена 644 деревянных или дефектных стоек на прочные железобетонные, монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) на ответвления к потребителям общей протяженностью более 21 километра, а также ремонт более 1000 метров кабельной линии (КЛЭП-0,4/6/10кВ).

Кроме того, документом утверждена замена 60 единиц силового оборудования.

На сегодняшний день филиалы "Энгельсские межрайонные электрические сети" и "Балаковские городские электрические сети" уже приступили к реализации плана капитального ремонта в части замены силового оборудования.

"Проводимая нашими специалистами ежедневная работа позволяет выявить наиболее нуждающиеся в ремонте или замене энергообъекты и грамотно спланировать соответствующие мероприятия. В текущем году в рамках программы капитального ремонта запланирована замена достаточно большого количества стоек, силового оборудования, провода, что, безусловно, положительно повлияет на снижение количества внеплановых отключений и увеличение степени надежности наших электросетей. Одной из наших приоритетных задач по-прежнему является качественное и бесперебойное электроснабжение наших потребителей.

Не смотря на сложные погодные условия и большое количество выпавших осадков, некоторые наши филиалы уже приступили к выполнению программы на тех объектах, где это возможно", – подчеркнул генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" Сергей Грачев.

Он также отметил, что все работы в рамках реализации плана капитального ремонта предприятие осуществляет собственными силами, так как обладает необходимым для этого производственным и профессиональным потенциалом.

vzsar.ru