Андрей Черезов выступил с докладом на совещании по вопросам развития Крыма

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака по вопросу "О ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года".

В ходе своего выступления Андрей Черезов рассказал, что на реализацию электросетевых мероприятий Федеральной целевой программы в 2018 году из бюджета потратили более 3 млрд рублей.

"Минэнерго России обеспечило ввод в эксплуатацию ВЛ 330 Западно-Крымская – Севастополь, протяженностью 92 км. Завершены основные строительно-монтажные работы на ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань)", - сказал заместитель Министра.

Также Андрей Черезов напомнил, что в Крыму идет строительство Балаклавской и Таврической ТЭС.

"Энергоблоки первой очереди на Балаклавской и Таврической ТЭС успешно введены в эксплуатацию, допущены на оптовый рынок электрической энергии и мощности", - сказал заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, на энергоблоках второй очереди станций в полном объеме завершены физические работы, ведутся пусконаладочные работы.