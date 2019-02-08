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Встречи

Андрей Черезов выступил с докладом на совещании по вопросам развития Крыма

Андрей Черезов выступил с докладом на совещании по вопросам развития Крыма

8 февраля 2019, 16:50
Рубрика: Встречи
Метки: КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель  Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака по вопросу "О ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года".

В ходе своего выступления Андрей Черезов рассказал, что на реализацию электросетевых мероприятий Федеральной целевой программы в 2018 году из бюджета потратили более 3 млрд рублей.

"Минэнерго России обеспечило ввод в эксплуатацию ВЛ 330 Западно-Крымская – Севастополь, протяженностью 92 км. Завершены основные строительно-монтажные работы на ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань)", - сказал заместитель Министра.

Также Андрей Черезов напомнил, что в Крыму идет строительство Балаклавской и Таврической ТЭС.

"Энергоблоки первой очереди на Балаклавской и Таврической ТЭС успешно введены в эксплуатацию, допущены на оптовый рынок электрической энергии и мощности", - сказал заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, на энергоблоках второй очереди станций в полном объеме завершены физические работы, ведутся пусконаладочные работы.

"Для ввода в эксплуатацию второй очереди Севастопольской и Симферопольской ТЭС согласно нормативным актам Ростехнадзора должна быть обеспечена полная готовность, как генерирующих объектов, так и объектов внешней инженерной инфраструктуры электростанций с получением разрешений на ввод в эксплуатацию", - добавил заместитель Министра.

Компания: Министерство энергетики РФ

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