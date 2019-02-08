Без тепла, воды и света: 4 крупные коммунальные аварии произошли в Томской области за неделю морозов

В некоторых случаях после порывов на сетях тепло- и водоснабжения, а также электросетях жители региона несколько дней ждали устранения аварий

Сегодня, 8 февраля, в первой половине дня в Октябрьском районе Томска дороги по улицам Ивана Черных, Лазо, Беринга, Мичурина превратились в "реки" — по проезжей части, обочинам, тротуарам и внутридворовым территориям разлилась горячая вода. Причиной тому стал порыв на теплотрассе.

Сейчас на месте аварии работают бригады "Тепловых сетей" и патрули ГИБДД — они перекрыли дороги в местах подтопления. Как скоро удастся устранить эту проблему на сетях, пока не сообщается. Известно, что без отопления и горячей воды остались порядка 14 тыс человек. Специалисты ищут возможность подключить их дома к резервным линиям.

Еще одна масштабная коммунальная авария — на водопроводных сетях — произошла на этой неделе в селе Турантаево Томского района, причем в 3 этапа — порывы на разных участках водопровода были зафиксированы 1, 3 и 5 февраля. Не устранены они до сих пор — сделать это не дают продолжающиеся морозы. Без постоянного водоснабжения сейчас остаются порядка 70-ти особняков, а также школа и частично — местная больница. По всем этим адресам осуществляется подвоз воды.

С отключением холодной воды в прошлую субботу, 2 февраля, столкнулись и жители Советского района Томска. В тот день произошел порыв на ветхом участке сетей по проспекту Фрунзе, без воды остались жильцы 6-ти многоквартирников. Последствия этой аварии были устранены оперативно — спустя полдня.

Жителям пятиэтажки в пригороде областного центра (поселке МПС железнодорожной станции Томск- Северный) повезло меньше. В последний день января из-за аварии они остались без электроснабжения, и разрешить эту проблему энергетики станции и УК, обслуживающей данный дом не могли почти 2-е суток.

Напомним, 31 января в Томскую область пришли морозы, которые держатся до сих пор. В ночь и на рассвете по некоторым районам региона столбик термометра опускается до -55 градусов. По прогнозам синоптиков, к вечеру сегодняшнего дня начнется постепенное потепление, и на следующей неделе морозы в Томске ослабеют вплоть до — 7 градусов.

sm-news