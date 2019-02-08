Глава АЭМ Андрей Никипелов принял участие в расширенном заседании Бюро СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным предприятиям

Генеральный директор Машиностроительного дивизиона Росатома – АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов принял участие в расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям под председательством Председателя Союза машиностроителей России, Генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

В мероприятии, проходившем в Доме Правительства РФ, принимали участие заместитель Председателя Правительства, Член Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Юрий Борисов, президент Лиги содействия оборонным предприятиям и первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, депутаты Госдумы, представители Минпромторга России, руководители ведущих промышленных корпораций и предприятий.

Ключевая тема заседания была заявлена следующим образом - "О задачах Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, вытекающих из поручений Президента РФ от 18 декабря 2018 года по вопросам диверсификации ОПК. Опыт диверсификации в судостроении".

Сергей Чемезов, открывая заседание, отметил важность продолжения обсуждения проблем в сфере диверсификации ОПК и мер повышения конкурентоспособности продукции. "…Президент страны особое внимание в ушедшем году уделил вопросам диверсификации оборонных предприятий. Эта тема была одной из приоритетных и в нашей работе. Мы ей посвятили достаточно много времени, используя разноплановые форматы и различные площадки… Ситуация, которая сложилась в связи с усилением международных политических и экономических санкций, требует мер по снижению их негативных последствий для реального сектора экономики" - отметил в своем выступлении Председатель Союза машиностроителей России.

Вице-премьер Юрий Борисов, обращаясь к присутствующим, подчеркнул практический вклад Союза и Лиги в решение ключевых задач, стоящих перед отечественной промышленностью и, в первую очередь, перед ОПК:

"Рад приветствовать всех собравшихся в этом зале. Весьма символично, что это очередное совместное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, которое проводится здесь, на площадке Белого дома, - это свидетельство высокой оценки значимости работы, которую проводят эти отраслевые объединения. Подчеркивается их практически вклад в решение ключевых задач, стоящих перед отечественной промышленностью и, в первую очередь, перед ОПК". В настоящее время предприятия ОПК решают задачу, поставленную президентом, по увеличению выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Ее доля к 2025 году должна вырасти до 30%, а к 2030-му составить до половины от общего объема продукции оборонных предприятий. С этой целью предприятиям ОПК будут выделены дополнительные средства, сообщил Юрий Борисов. В то же время процесс диверсификации должен сочетаться с выполнением национальных проектов или программ развития. Такие нацпроекты, по словам Юрия Борисова, являются драйверами для развития отечественной промышленности, и в первую очередь – промышленности ОПК.

Обсуждая итоги деятельности СоюзМаш России председатель Союза машиностроителей Сергей Чемезов особо отметил улучшение качества работы региональных отделений, добавив, что здесь сыграли свою роль эффективная работа кураторов и совершенствование гибкой системы рейтингов. Сергей Чемезов в качестве важных итогов также выделил успешное проведение Международного форума "Инженеры будущего" в г. Ульяновске и многопрофильной инженерной Олимпиады "Звезда" в 2018-2019 учебном году, поблагодарив за поддержку данных проектов Эдуарда Вайно, Бориса Алешина, Александра Козловского, Алексея Рахманова, Юрия Слюсаря, Александра Шестакова.

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Председатель Комиссии Госдумы по развитию ОПК РФ Владимир Гутенев отметил усиление активности работы Комитетов, Комиссий и Экспертных советов. В отчетном году было проведено более 130 мероприятий, посвященных стратегическим вопросам развития машиностроения и ОПК и мерам их поддержки в условиях санкционного давления.

В рамках заседания состоялось подписание трех документов, касающихся деятельности СоюзМаш России. Соглашение "О проведении Форума "Инженеры будущего 2019" на территории Оренбургской области" подписали Владимир Гутенев, губернатор Оренбургской области Юрий Берг и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев. Соглашение "О взаимодействии между Советом по профессиональным квалификациям в машиностроении и Росстандартом" - Владимир Гутенев и руководитель агентства Алексей Абрамов. Подписи под документом "О взаимодействии с Технополисом по научной и образовательной деятельности ФГАУ "Военный инновационный технополис "Эра" поставили Владимир Гутенев и ВРИО начальника технополиса Игорь Дробот.

Также в рамках Бюро состоялся ряд организационных и торжественных мероприятий. В частности Андрей Никипелов получил благодарность Ростехнадзора за личный вклад в работу по выполнению задач в сфере промышленной безопасности производственных объектов. Награду вручил глава ведомства Алексей Алешин.