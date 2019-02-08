Концерн РУСЭЛПРОМ поставил электрооборудование для модернизации Кемеровской ГРЭС

Ленинградский электромашиностроительный завод (ЛЭЗ), входящий в структуру концерна РУСЭЛПРОМ, осуществил очередную поставку электрооборудования для предприятий Сибирской генерирующей компании (СГК).

Электродвигатель серии АН3 мощностью 1000 кВт будет установлен на молотковой дробилке № 2Б топливоподачи Кемеровской ГРЭС взамен исчерпавшего свой ресурс оборудования. Этот двигатель конструктивно рассчитан для тяжёлых пусков и механизмов с большим маховым моментом, каковыми и являются угольные дробилки электростанции.



КГРЭС – крупнейшее в Кузбассе энергопредприятие по установленной тепловой мощности, станция снабжает теплом и горячей водой более половины левобережной части города Кемерово. Электрическая мощность КГРЭС составляет 485 МВт, тепловая – 1540 Гкал/час.



Основное оборудование станции: 13 паровых котлов суммарной паровой производительностью 3600 тонн в час, 9 турбоагрегатов мощностью от 10 до 110 МВт. За последние 20 лет оборудование электростанции основательно модернизировано.

В 2016 году ЛЭЗ уже выполнял поставку для Кемеровской ГРЭС, тогда электродвигатель поменяли на первой нитке топливоподачи – на дробилке № 2А. В 2018 году было решено заменить электропривод на дробилке № 2Б, так как для надежной транспортировки и подготовки топлива в условиях непрерывного цикла производства необходим обязательный резерв исправного оборудования на случай аварийной остановки.



За время эксплуатации двигатель РУСЭЛПРОМ зарекомендовал себя как эффективное и надежное оборудование, действующее без сбоев, аварийных остановок и поломок. Поэтому СГК приняла решение установить и на вторую дробилку КГРЭС электропривод, произведенный концерном РУСЭЛПРОМ. Перед отправкой на объект новый агрегат успешно испытан на ЛЭЗ в присутствии представителя заказчика.



Заводы концерна РУСЭЛПРОМ на долговременной основе поставляют электрические машины и для других энергопредприятий СГК, среди которых Кузнецкая ТЭЦ, Новосибирская ТЭЦ, Красноярская ТЭЦ, Беловская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС и др.

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