На Чернобыльской АЭС испытывают систему радиационного контроля нового безопасного конфайнмента

На промышленной площадке ЧАЭС продолжаются пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем нового безопасного конфайнмента (НБК).

Персонал СП Новарка и ГСП ЧАЭС выполнил комплексные испытания системы радиационного контроля НБК, системы электроснабжения по сценарию "полного обесточивания" и системы противопожарной защиты. Во время испытаний симулировались аварийные ситуации и проверялась реакция на них отдельных систем.

К началу завершающего этапа комплексных испытаний в целом всего комплекса НБК (пусковой комплекс-1) аналогичным образом нужно завершить комплексные испытания еще ряда технологических систем. При проведении "пробной" эксплуатации в течение 72 часов будет привлечено практически все оборудование и все системы для работы в проектном режиме.



Пробную эксплуатацию будет выполнять персонал ГСП ЧАЭС под контролем компании-подрядчика Новарка.



Для завершения других необходимых испытаний и создания допустимых микроклиматических условий по степени готовности технологических систем НБК, часть из них, такие как системы электроснабжения, освещения, связи и оповещения, противопожарной защиты, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система радиационного контроля, интегрированная система управления и ряд других систем, остаются в эксплуатационном режиме, что предусмотрено строительными нормами и правилами.



Для поддержания эксплуатационного режима СП Новарка и ГСП ЧАЭС сформировали совместную оперативную группу, в которую вошли представители Подрядчика и представители основных технологических подразделений ГСП ЧАЭС (ЦЭОУ (НБК), ЭЦ, ЦТАИ, ЦРБ), с графиком работы сквозных смен (круглосуточное дежурство).



Основной задачей персонала совместной оперативной группы является эксплуатация оборудования и систем НБК, которые введены в эксплуатационный режим, участие в испытаниях, а также оперативные переключения для обеспечения этих испытаний на период с 4 февраля 2019 до окончательной сдачи-приемки объекта от подрядчика Заказчику. Участие персонала ГСП ЧАЭС на этапе поддержки эксплуатационного режима НБК является практически стажировкой (обучением на рабочем месте), что поможет сформировать необходимый квалификационный уровень и приобрести практические навыки выполнения пробной эксплуатации и дальнейшей эксплуатации НБК.

Energyland