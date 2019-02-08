"Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3% — до 3,75 млн тонн

Объединенная компания "Русал" (UC Rusal) в 2018 году увеличила производство алюминия на 1,3% по сравнению с 2017 годом — до 3,75 млн тонн, следует из отчетности компании.

При этом продажи "Русала" за отчетный период упали на 7,2% — до 3,67 млн тонн.

В IV квартале 2018 года компания нарастила производство алюминия на 0,4% в годовом выражении — до 943 тыс. тонн. В то же время продажи "Русала" за аналогичный период упали на 16,2% — до 877 тыс. тонн.

"Русал" отмечает, что на ее операционные результаты повлияли в том числе введенные против компании санкции США, под воздействием которых она работала большую часть 2018 года.

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, "Базовый элемент", UC Rusal.

В ночь с 27 на 28 января мск Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сняло санкции с компаний предпринимателя Олега Дерипаски — En+ Group, "Евросибэнерго" и "Русал". При этом доля Дерипаски в En+ в рамках по снятия санкций сократилась ниже 44,95%. Компания выпустила 67,42 млн новых акций в форме GDR (около 10,55% акционерного капитала), передав их Glencore International AG в обмен на 8,75% "Русала", принадлежащих компании Amokenga Holdings Limited.

В рамках первого этапа передачи акций 1 февраля энергетическая компания En+ Group получила 2% акций "Русала" от швейцарской трейдинговой компании Glencore. Оставшиеся 6,75% будут переданы через 12 месяцев.

Кроме того, согласно сообщению En+, пакет акций получил банк ВТБ. Речь идет об акциях, заложенных в обеспечение облигаций подконтрольных Дерипаске компаний. Ещё одну часть акций En+ Дерипаска продал благотворительному фонду, название которого не уточняется. При этом право голоса по акциям, принадлежащим благотворительному фонду и ВТБ, будут осуществлять американские доверенные лица.

RNS