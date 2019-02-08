Уникальная научная установка класса "мегасайенс" появится в Протвине

Протвино станет одним из двух наукоградов Московской области, где запланировано создание уникальных научных установок класса "мегасайенс" в рамках реализации национального приоритетного проекта "Наука", сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

На заседании городского научно-технического Совета Протвина, посвященного Дню российской науки, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал, что реализация проекта по созданию международного научно-исследовательского центра с источником синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ 4) на базе "Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова НИЦ "Курчатовский институт" запланирована до 2025 года.

"На эти цели из федерального бюджета будет направлено в общей сложности около 78 миллиардов рублей, а к 2027 году Центр должен будет выйти на проектную мощность, в Протвине будет создано около 1 тысячи рабочих мест", - добавил Хромов.

В пресс-службе напомнили, что 1 декабря 2016 года Указом президента Российской Федерации № 642 утверждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, которой в том числе предусмотрена поддержка создания и развития уникальных научных установок класса "мегасайенс".

Под уникальной научной установкой класса "мегасайенс" понимается не имеющая аналогов в мире физическая (комплекс научного оборудования) или цифровая (информационная) инфраструктура, в том числе распределенного типа, функционирующая как единое целое, и ориентированная на получение научных результатов, достижение которых невозможно на других установках мира.

В соответствии с планом реализации Стратегии на территории России будет реализовано шесть проектов класса "мегасайенс", ранее одобренных правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям: комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA ("Комплекс NICA"); Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного исследовательского реактора ПИК (МЦНИ ПИК); токамак с сильным магнитным полем (Игнитор); ускорительный комплекс со встречными электрон-позитронными пучками (упер Чарм-Тау фабрика); Международный центр исследований экстремальных световых полей (ЦИЭС); рентгеновский источник синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4).

Создание комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов, коллайдера NICA, запланировано в наукограде Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований, заключили в материале пресс-службы.

mosreg.ru