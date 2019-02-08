Уралэлектромедь повысит эффективность механической обработки изделий из медных порошков

В цехе по производству порошковых изделий АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) появился современный токарный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) компании Akira-Seiki (Тайвань). Его установят взамен существующего, выработавшего свой ресурс.

Новое оборудование стоимостью около 5 млн рублей предназначено для обработки деталей сложных геометрических форм с высокими требованиями по точности и чистоте поверхности. В частности, речь идет о более чем 30 наименованиях продукции: контактах, втулках, стержнях, использующиеся в электропромышленности и машиностроении.

По словам начальника цеха Владимира Казанского, новый станок отвечает всем современным требованиям механической обработки деталей и выполняет весь спектр токарных работ. Он позволит проводить обработку изделий из медных порошков с точностью до сотых долей миллиметра и шероховатостью до 2,5 микрон.

– С помощью станка, не снижая качества обработки, мы повысим производительность труда в два раза, – отметил он.

Основное преимущество нового оборудования – система гидроприводов, позволяющая регулировать усилие зажима заготовок без повреждения их пластичной поверхности. Станок оснащен автоматизированной системой управления, и оператору достаточно задать требуемые параметры, а далее машина все сделает сама в автоматическом режиме.

Еще один плюс машины в том, что вся механическая обработка ведется в закрытом корпусе с подсветкой зоны обработки. Это обеспечивает отсутствие брызг от охлаждающей жидкости и разлета стружки, удобное наблюдение за процессом с максимальной безопасностью для оператора. Станок не запустится в работу, пока полностью не будет закрыта защитная створка. При обработке деталей запустится механизм удаления медной стружки, которая по транспортеру будет направляться в съемный накопитель и оттуда на дальнейшую переработку.

– Новый токарный станок улучшит условия труда для персонала и позволит сэкономить время на его обслуживание и уборку, - подчеркнул заместитель начальника цеха Андрей Камнев.

"Металлоснабжение и сбыт"