В китайском округе Внутренняя Монголия планируется построить комплекс ветровой генерации мощностью 6 ГВт

Государственная энергетическая инвестиционная корпорация Китая – State Power Investment Corporation (SPIC) – объявила о планах строительства комплекса материковой ветровой генерации Ulanqab Wind Power Base суммарной мощностью 6 ГВт в северной части Китая в округе Внутренняя Монголия (Inner Mongolia).

Проект сооружения ветрового комплекса был одобрен муниципальной Комиссией по развитию и реформам муниципалитета Ulanqab. SPIC планирует начать строительство комплекса в 2020 г. и без привлечения внешних субсидий.

Проект сооружения ветрокомплекса Ulanqab Wind Power Base будет разделен на ряд более мелких проектов, мощностью от 100 МВт до 200 МВт. Ветрокомплекс будет обеспечивать электроэнергией в объеме ≈19 ТВт*ч/год потребителей в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй (Beijing-Tianjin-Hebei) и станет поставщиком электроэнергии для зимних Олимпийских игр 2022 г.

Объем необходимых для реализации проекта инвестиций оценивается в $ 6,3 млрд. В условиях отсутствия государственного субсидирования проекта основными стимулами его реализации для SPIC являются 20-летние соглашения о покупке электроэнергии (power purchase agreements, PPAs) и гарантированное присоединение к электрической сети.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata