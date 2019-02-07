В рамках Дня российской науки ВНИИГ выступил партнером Балтийского научно-инженерного конкурса

В рамках Дня российской науки ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева, входит в Группу РусГидро, выступил партнером одного из самых крупных в России научных соревнований для школьников – юбилейного XV Балтийского научно-инженерного конкурса, который прошел в Санкт-Петербурге.

Специалисты ВНИИГ организовали для участников технических секций конкурса экскурсию по лабораториям института. 20 талантливых школьников из самых разных уголков России получили возможность побывать в одном из крупнейших научных центров, который занимается научным сопровождением проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений. Ученые института рассказали об особенностях гидротехнического строительства, практическом применении результатов научных исследований, продемонстрировали современное оборудование для проведения опытно-экспериментальных работ, физические модели действующих сооружений, передовые компьютерные технологии. Школьники посетили лаборатории, где исследуются грунты оснований сооружений и материалы для их возведения, ведется разработка новых материалов и бетонов и проводятся исследования на моделях сооружений.

Также представители ВНИИГ приняли участие в работе научного жюри секции "Техника". Участники, представившие наиболее интересные проекты, получили памятные призы от Института.

"Сегодня во многих отраслях промышленности остро ощущается нехватка инженерных кадров, – рассказывает директор по научной деятельности ВНИИГа Владимир Штильман. – Очень важно со школьной скамьи поддерживать талантливых ребят, которые способны решать сложные, нестандартные задачи, с тем чтобы вырастить крупных ученых и инженеров".

Группа РусГидро не первый год проводит обучающие мероприятия для школьников, приуроченные ко Дню российской науки. Так, в 2018 году РусГидро организовало презентации второго в современной России выпуска альманаха для школьников "Хочу все знать-2018". Библиотеки 22 регионов присутствия компании, от Кавказа до Дальнего Востока, получили в подарок новый выпуск легендарного сборника научно-популярных статей. В 2015 году при поддержке РусГидро в московском музее занимательных наук "Экспериментаниум" состоялась презентация научно-популярных проектов РусГидро: первого выпуска возрожденного альманаха "Хочу все знать" и интерактивной экспозиции музея "Водная комната".

Балтийский научно-инженерный конкурс проводится в Санкт-Петербурге с 2005 года. Это одно из самых крупных научных соревнований для школьников в России, сочетающее в себе строгое судейство проектов учеными и преподавателями вузов и современные традиции в организации молодежных научных мероприятий. Защищая выставленную на демонстрационном стенде работу, учащийся не просто доказывает, что его исследование содержит элемент открытия, в нем разработаны новые методы решения задачи, исследователь учится строить научную и бизнес-карьеру. В жюри конкурса входят 20 докторов наук, более 50 кандидатов наук, аспиранты, преподаватели вузов Санкт-Петербурга и России, Украины, Беларуси. Победители Балтийского научно-инженерного конкурса включаются в команду для участия во Всемирном смотре научных и инженерных достижений Intel-ISEF.