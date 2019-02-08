Выработка электроэнергии En+ Group за 2018 год выросла на 7%

Выработка электроэнергии En+ Group в 2018 году выросла на 7% в годовом выражении, до 73,2 ТВт.ч (тераватт в час или миллиард киловатт в час), следует из отчетности компании.

В четвертом квартале выработка составила 20 ТВт.ч, что на 11,1% больше в годовом выражении.

Выработка на гидроэлектростанциях (ГЭС) энергетического дивизиона En+ в 2018 году выросла на 6,2% и составила 58,3 миллиарда кВт.ч. Производство тепловой энергии на электростанциях увеличилось на 4,5%, до 27,9 миллиона Гкал.

En+ отметила, что из-за того, что компания и ее "дочки" большую часть 2018 года находилась под санкциями США, то "это обстоятельство в сочетании с некоторыми другими факторами привело к определенным изменениям в обычных уровнях операционной деятельности".

В частности из-за санкций значительно снизилась продажа сырья и сырьевых продуктов компании, особенно в четвертом квартале 2018 года. Так, продажи алюминия за год снизились на 7,2%, до 3,671 миллиона тонн, реализация продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась на 11%, до 1,664 миллиона тонн, а доля такой продукции в общем объеме продаж снизилась до 45% с 47% в 2017 году.

Минфин США снял 27 января введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, при этом бизнесмен будет сам голосовать еще меньшим пакетом - 35% акций. Кроме того, изменения произошли в совете директоров En+: большинство - 8 из 12 мест - теперь занимают независимые директора. "Русал" и "Евросибэнерго" Дерипаска контролировал через En+.

РИА Новости