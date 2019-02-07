"Янтарьэнерго" продолжает работы по переводу довоенных сетей на современный стандарт напряжения

После завершения мероприятий по переводу сетей напряжением 0,23 кВ на 0,4 кВ надежность электроснабжения потребителей повысится в несколько раз.

Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей до 1945 года прокладки ведутся по всему Калининграду. Наибольшее число строений, которых коснулась модернизация, расположены в Ленинградском и Московском районах.



Первый этап мероприятий по замене сетей планируется завершить к концу текущего года. В рамках него сетевики осуществят прокладку 97 километров кабельных линий и обеспечат возможность для перевода 890 строений на современный стандарт напряжения.



В настоящее время работы производятся на 36-ти объектах по улицам: Куйбышева, Еловая Аллея, Ю. Костикова, Аллея Смелых, Дзержинского, Черниговская, Козенкова, Октябрьская площадь, Кленовая, Фабричная, Ольховая, Беговая, Минусинская, Новикова, Лесопарковая, А. Невского, Л. Толстого, Тельмана, Чехова, Котовского, Орудийная, Аэропортная. Специалисты "Янтарьэнерго" проложили более 20 километров линии и смонтировали свыше 40 соединительных пунктов. На улице Гагарина взамен старой трансформаторной подстанции, встроенной в многоквартирный жилой дом, установлена новая, отдельно стоящая комплектная трансформаторная подстанция. Устаревшее оборудование заменили на современное и сверхнадежное. Мощность подстанции увеличена в 2,5 раза, что позволит осуществить перспективное технологическое присоединение новых потребителей Ленинградского района.



Строительные работы энергетиков вызывают неудобства у жителей областного центра. Но перевод довоенных сетей на современный класс напряжения – это необходимая мера. Аналога сетям 0,23 киловольта в стране нет. Из-за их физического износа снижен уровень надежности, возникают сложности с оперативным и техническим обслуживанием линий. Довоенные сети не предполагают даже возможностей для развития. В таких условиях нельзя осуществить техприсоединение новых потребителей.



"Янтарьэнерго" прошло ряд согласований, чтобы приступить к работам. Выполнению всех мероприятий способствует активное содействие администрации областного центра и Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Второй занимается модернизацией внутридомовых сетей, "Янтарьэнерго" — ремонтом наружных.



Уточнить информацию о том, включен ли дом в программу реконструкции наружных сетей, а также сообщить о готовности внутридомовых сетей к переводу на напряжение 0,4 кВ для внесения в план работ в приоритетном порядке, можно у специалистов "Янтарьэнерго" по телефону: 8 (4012) 533-130.